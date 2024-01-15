Трагедия на матче. Болельщик английского клуба умер из-за остановки сердца

Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после прерванного матча.

Болельщику Иэну Перслоу стало плохо в субботу, 13 января, во время матча «Болтон» – «Челтнем Таун» при счете 0–0 на 29-й минуте.

Судья Санни Сухвир Гилл остановил матч и увел игроков с поля. Врачи команд побежали оказывать помощь. Затем на машине скорой помощи его доставили в больницу.

Врачи местного госпиталя до последнего боролись за жизнь 71-летнего Перслоу. Он умер на следующий день, 14 января, в реанимации.

«Покойся с миром, Иэн», — сказано в сообщении пресс-службы «Болтона».