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Англия
15 января 2024, 04:22 | Обновлено 15 января 2024, 04:23
192
0

Трагедия на матче. Болельщик английского клуба умер из-за остановки сердца

Врачи не смогли спасти болельщика «Болтона»

15 января 2024, 04:22 | Обновлено 15 января 2024, 04:23
192
0
Трагедия на матче. Болельщик английского клуба умер из-за остановки сердца
bwfc.co.uk

Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после прерванного матча.

Болельщику Иэну Перслоу стало плохо в субботу, 13 января, во время матча «Болтон» – «Челтнем Таун» при счете 0–0 на 29-й минуте.

Судья Санни Сухвир Гилл остановил матч и увел игроков с поля. Врачи команд побежали оказывать помощь. Затем на машине скорой помощи его доставили в больницу.

Врачи местного госпиталя до последнего боролись за жизнь 71-летнего Перслоу. Он умер на следующий день, 14 января, в реанимации.

«Покойся с миром, Иэн», — сказано в сообщении пресс-службы «Болтона».

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Источник Sport.ua
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