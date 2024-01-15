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  4. ВИДЕО. Триумф Лунина. Реал празднует победу над Барсой в Суперкубке Испании
Испания
15 января 2024, 00:08 | Обновлено 15 января 2024, 00:09
677
0

ВИДЕО. Триумф Лунина. Реал празднует победу над Барсой в Суперкубке Испании

Очередной трофей Лунина в команде

15 января 2024, 00:08 | Обновлено 15 января 2024, 00:09
677
0
ВИДЕО. Триумф Лунина. Реал празднует победу над Барсой в Суперкубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» в финале Суперкубка Испании разобрался с «Барселоной» со счетом 4:1 благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора. Надежную игру показал украинский вратарь Андрей Лунин, который завоевал свой 7-й трофей в составе мадридцев.

После матча вся команда собралась для празднования своего триумфа.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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