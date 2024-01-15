ВИДЕО. Триумф Лунина. Реал празднует победу над Барсой в Суперкубке Испании

«Реал» в финале Суперкубка Испании разобрался с «Барселоной» со счетом 4:1 благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора. Надежную игру показал украинский вратарь Андрей Лунин, который завоевал свой 7-й трофей в составе мадридцев.

После матча вся команда собралась для празднования своего триумфа.