Испания15 января 2024, 00:08 | Обновлено 15 января 2024, 00:09
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ВИДЕО. Триумф Лунина. Реал празднует победу над Барсой в Суперкубке Испании
Очередной трофей Лунина в команде
15 января 2024, 00:08 | Обновлено 15 января 2024, 00:09
677
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«Реал» в финале Суперкубка Испании разобрался с «Барселоной» со счетом 4:1 благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора. Надежную игру показал украинский вратарь Андрей Лунин, который завоевал свой 7-й трофей в составе мадридцев.
После матча вся команда собралась для празднования своего триумфа.
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