ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной эффективный сейв

В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

По состоянию на 90-ю минуту «Реал» побеждает 4:1.

На 80-й минуте у «Барселоны» была прекрасная возможность забить, португалец Жоау Фелкис вышел на убийственную позицию, но Андрей Лунин сумел отразить этот удар.

ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной суперсейв