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Испания
14 января 2024, 22:52 | Обновлено 14 января 2024, 22:59
497
2

ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной эффективный сейв

Украинец отразил удар Жуао Феликса

14 января 2024, 22:52 | Обновлено 14 января 2024, 22:59
497
2
ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной эффективный сейв
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

По состоянию на 90-ю минуту «Реал» побеждает 4:1.

На 80-й минуте у «Барселоны» была прекрасная возможность забить, португалец Жоау Фелкис вышел на убийственную позицию, но Андрей Лунин сумел отразить этот удар.

ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной суперсейв

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Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Ми не вгадали заголовок😂
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0
contr
Лунін даун
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-4
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