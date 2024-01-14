ВИДЕО. Кепа отдыхает. Лунин совершил очередной эффективный сейв

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Украинец отразил удар Жуао Феликса
В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
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За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
По состоянию на 90-ю минуту «Реал» побеждает 4:1.
На 80-й минуте у «Барселоны» была прекрасная возможность забить, португалец Жоау Фелкис вышел на убийственную позицию, но Андрей Лунин сумел отразить этот удар.
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