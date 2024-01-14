ВИДЕО. Родриго довел перевес Реала над Барселоной до разгромного

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

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За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Родриго довел перевес Реала над Барселоной до разгромного. В середине второго тайма галактикос ведут 4:1.

У каталонцев красную карточку получил Рональд Араухо на 71-й минуте.

❗️ Видео в Telegram: хет-трик Винисиуса Жуниора и гол Родриго

ГОЛ! 4:1. Родриго, 64 мин.