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Испания
14 января 2024, 22:35 | Обновлено 14 января 2024, 22:58
582
0

ВИДЕО. Родриго довел перевес Реала над Барселоной до разгромного

В середине второго тайма галактикос ведут 4:1 в матче за Суперкубок Испании

14 января 2024, 22:35 | Обновлено 14 января 2024, 22:58
582
0
ВИДЕО. Родриго довел перевес Реала над Барселоной до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Родриго довел перевес Реала над Барселоной до разгромного. В середине второго тайма галактикос ведут 4:1.

У каталонцев красную карточку получил Рональд Араухо на 71-й минуте.

❗️ Видео в Telegram: хет-трик Винисиуса Жуниора и гол Родриго

ГОЛ! 4:1. Родриго, 64 мин.

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Источник Sport.ua
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