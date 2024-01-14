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  4. ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
Испания
14 января 2024, 21:51 |
5390
7

ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал

Украинец показал замечательную игру ногами

14 января 2024, 21:51 |
5390
7
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

После первого тайма «сливочные» побеждают 3:1.

На 27 минуте «Барселона» могла забить, но после стремительной контратаки и удара Левандовски спас ворота «сливочных» Лунин. Правда, через несколько минут Роберт все-таки сумел забить украинцу.

ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал

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Барселона Роберт Левандовски Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Burevestnik
от кого сайт спірт&юнь&ань більше поважає    Мілевського чи Луніна? 
         скоріш за все Морозиху, яка прийшла до Мілі на день народження, і це відео можна дивитись без різних телеграмів. 
Міля хотів її поцілувати, так ледь дістав до її губ,  бо груди її випирали і заважали.
     а на ноги Луніна  - тільки через телеграм...
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+2
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Диванний Експерт
Тєлєга це рашисти!!
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+1
Octopus
У Залужного там не было бы канала CinCAFU, если бы телега была рашистской))
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