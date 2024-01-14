ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
Украинец показал замечательную игру ногами
В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
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За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
После первого тайма «сливочные» побеждают 3:1.
На 27 минуте «Барселона» могла забить, но после стремительной контратаки и удара Левандовски спас ворота «сливочных» Лунин. Правда, через несколько минут Роберт все-таки сумел забить украинцу.
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скоріш за все Морозиху, яка прийшла до Мілі на день народження, і це відео можна дивитись без різних телеграмів.
Міля хотів її поцілувати, так ледь дістав до її губ, бо груди її випирали і заважали.
а на ноги Луніна - тільки через телеграм...