В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

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За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

После первого тайма «сливочные» побеждают 3:1.

На 27 минуте «Барселона» могла забить, но после стремительной контратаки и удара Левандовски спас ворота «сливочных» Лунин. Правда, через несколько минут Роберт все-таки сумел забить украинцу.

ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал