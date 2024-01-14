ВИДЕО. Винисиус Жуниор забил пенальти и оформил хет-трик в Суперкубке

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Винисиус Жуниор забил пенальти на 39-й минуте и оформил хет-трик в Суперкубке (3:1).

❗️ Видео в Telegram: хет-трик Винисиуса Жуниора

ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)