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Испания
14 января 2024, 21:47 | Обновлено 14 января 2024, 21:54
1060
2

ВИДЕО. Винисиус Жуниор забил пенальти и оформил хет-трик в Суперкубке

После первого тайма мадридский Реал побеждает Барселону со счетом 3:1

14 января 2024, 21:47 | Обновлено 14 января 2024, 21:54
1060
2
ВИДЕО. Винисиус Жуниор забил пенальти и оформил хет-трик в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Винисиус Жуниор забил пенальти на 39-й минуте и оформил хет-трик в Суперкубке (3:1).

❗️ Видео в Telegram: хет-трик Винисиуса Жуниора

ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Винисиус Жуниор хет-трик
Источник Sport.ua
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Диванний Експерт
Брехня!! Тут нема відео!!
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