ВИДЕО. Левандовски забил Лунину и отыграл один гол для Барсы в Суперкубке
На 33-й минуте форвард каталонского клуба сделал счет 1:2
В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Роберт Левандовски отыграл один гол для Барселоны. На 33-й минуте форвард каталонского клуба сделал счет 1:2.
❗️ Видео в Telegram: гол Левандовски
ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.
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