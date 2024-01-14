ВИДЕО. Левандовски забил Лунину и отыграл один гол для Барсы в Суперкубке

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Роберт Левандовски отыграл один гол для Барселоны. На 33-й минуте форвард каталонского клуба сделал счет 1:2.

❗️ Видео в Telegram: гол Левандовски

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.