В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

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За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

По состоянию на 30 минуту «сливочные» побеждают 2:0.

На 12 минуте «Барселона» могла забить, но сначала «Реал» после удара Торреса спасла перекладина, а затем Андрей Лунин совершил сейв после удара Роберта Левандовски.

ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски