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Испания
14 января 2024, 21:29 | Обновлено 14 января 2024, 21:51
1753
3

ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски

Украинец вышел в старте на Эль Класико

14 января 2024, 21:29 | Обновлено 14 января 2024, 21:51
1753
3
ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

По состоянию на 30 минуту «сливочные» побеждают 2:0.

На 12 минуте «Барселона» могла забить, но сначала «Реал» после удара Торреса спасла перекладина, а затем Андрей Лунин совершил сейв после удара Роберта Левандовски.

ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски

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Источник Sport.ua
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Диванний Експерт
Задовбали з рашистською Тєлєгою. 
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+3
micha(ZAKARPATTJA)
Спорт уа тримає рівень. Продовжує діставати людей з конченим телеграмом
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+1
Диванний Експерт
Не вірте!!! Тут нема відео!!!
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+1
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