ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски
Украинец вышел в старте на Эль Класико
В воскресенье, 14 января, проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «галактикос» в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
По состоянию на 30 минуту «сливочные» побеждают 2:0.
На 12 минуте «Барселона» могла забить, но сначала «Реал» после удара Торреса спасла перекладина, а затем Андрей Лунин совершил сейв после удара Роберта Левандовски.
ВИДЕО. Держит уровень. Лунин отразил мощный удар Левандовски
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб пока официально не объявил о переходе Луки Лацабидзе
Поединок состоится 14 января в 15:00 по Киеву