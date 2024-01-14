ВИДЕО. Вини Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча за Суперкубок Испании
На 10-й минуте мадридский Реал ведет 2:0 в поединке с Барселоной
В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Винисиус Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча. На 10-й минуте Реал ведет 2:0 в поединке с Барселоной.
❗️ Видео в Telegram: дубль Винисиуса Жуниора
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