Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вини Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча за Суперкубок Испании
Испания
14 января 2024, 21:14 | Обновлено 14 января 2024, 21:47
937
0

ВИДЕО. Вини Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча за Суперкубок Испании

На 10-й минуте мадридский Реал ведет 2:0 в поединке с Барселоной

14 января 2024, 21:14 | Обновлено 14 января 2024, 21:47
937
0
ВИДЕО. Вини Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча за Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Винисиус Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча. На 10-й минуте Реал ведет 2:0 в поединке с Барселоной.

❗️ Видео в Telegram: дубль Винисиуса Жуниора

По теме:
Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Винисиус Жуниор забил пенальти и оформил хет-трик в Суперкубке
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Винисиус Жуниор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Футбол | 14 января 2024, 17:03 273
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии

Артем Довбик, а затем и Виктор Цыганков, не помогли команде Мичела обыграть аутсайдера

ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера
Футбол | 14 января 2024, 21:12 2
ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера
ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера

Клуб пока официально не объявил о переходе Луки Лацабидзе

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Футбол | 14.01.2024, 07:31
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Футбол | 14.01.2024, 18:42
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Футбол | 14.01.2024, 19:11
Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
13.01.2024, 10:40
Зимние виды
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
14.01.2024, 04:49 14
Теннис
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
12.01.2024, 16:48 10
Биатлон
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
14.01.2024, 07:27 2
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 10
Футбол
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем