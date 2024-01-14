На просмотре в Минае находится 21 потенциальный новичок

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 14 января, «Минай» провел первый в 2024 году спарринг – с сильнейшей любительской командой Закарпатья – «Севлюшем» (4:1).

Ряды «Миная» в этом поединке защищали только потенциальные новички, а их на просмотре – 21 футболист. Среди них – Владислав Мухаматгалеев, ранее выступавший за «Оболонь», Ярослав Кисиль – из «Зари», Вадим Мердеев – из «Хуста», вратарь Георгий Климов – из бузовской «Нивы».

В январе закарпатцы сыграют еще три спарринга: 19 января – с «Рухом» в гостях, 27 января – с «Рухом-2», 31 января – с «Хустом» в Ужгороде. Все этапы подготовки подопечные Желько Любеновича планируют проводить в Закарпатье.

Пока в активе у «Миная» – 6 очков, команда занимает 16 место в чемпионате Украины.