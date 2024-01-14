Виталий МИКОЛЕНКО: «Не понял, за что у Эвертона отобрали очки»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко уверен, что команда избежит вылета из АПЛ, несмотря штраф в 10 очков из-за финансовых нарушений.

«Когда узнал новость о том, что у нас отобрали очки, то так и не понял, за что нас наказали. Но на первой тренировке я сразу увидел, что ребята настроены набирать очки и не находиться в зоне вылета. Мы должны работать вместе».

«Я уверен, что проблем с опасностью вылета мы избежим», – сказал Миколенко.

Пока что «Эвертон» не может оторваться от зоны вылета. Команда идет 17-й, опережая ближайшего конкурента из опасной зоны на 1 пункт.