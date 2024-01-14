Виталий МИКОЛЕНКО: «Не понял, за что у Эвертона отобрали очки»
Украинец уверен, что команда избежит вылета
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко уверен, что команда избежит вылета из АПЛ, несмотря штраф в 10 очков из-за финансовых нарушений.
«Когда узнал новость о том, что у нас отобрали очки, то так и не понял, за что нас наказали. Но на первой тренировке я сразу увидел, что ребята настроены набирать очки и не находиться в зоне вылета. Мы должны работать вместе».
«Я уверен, что проблем с опасностью вылета мы избежим», – сказал Миколенко.
Пока что «Эвертон» не может оторваться от зоны вылета. Команда идет 17-й, опережая ближайшего конкурента из опасной зоны на 1 пункт.
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