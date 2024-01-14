Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Испания
14 января 2024, 19:11 | Обновлено 14 января 2024, 19:37
3623
11

Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании

Украинец начнет матч в старте

14 января 2024, 19:11 | Обновлено 14 января 2024, 19:37
3623
11
Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В 21:00 начнется матч за Суперкубок Испании между Реалом и Барселоной. Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин начнет матч в основном составе.

Многочисленные испанские источники писали, что тренер Карло Анчелотти продолжит доверять Кепе Аррисабалаге, несмотря на его ошибки в полуфинале.

Однако опытный итальянец решил довериться Лунину.

По теме:
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Астон Виллой
Довбик – в старте, Цыганков – в запасе. Жирону ждет матч с Альмерией
Источник: Лунин вне старта Реала на финал Суперкубка Испании
Барселона Реал Мадрид Андрей Лунин Вильярреал - Барселона Суперкубок Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подождет. Брагару до лета остается в Черноморце
Футбол | 14 января 2024, 18:36 0
Динамо подождет. Брагару до лета остается в Черноморце
Динамо подождет. Брагару до лета остается в Черноморце

О ситуации рассказал Роман Григорчук

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Футбол | 14 января 2024, 07:31 12
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница

В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера

Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Футбол | 14.01.2024, 07:50
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб
Футбол | 13.01.2024, 18:59
ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб
Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Футбол | 14.01.2024, 12:21
Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Тому що всі ці джерела - лайно. Лише Папа Карло знає хто вийде, а не ті інсайдери.
Ответить
+8
vruthiy-112
Це Анчелотті може не вийти, а Лунін тепер завжди буде виходити.!!! 
Ответить
+3
Burevestnik
нарешті дочекались ще одної новини про першого в Реалі на воротах!!!
спотр&ю&ань на висоті - так держати !!!         
чекаємо подробиці                      
Ответить
+2
Микола Захарченко
Кепа " зламався " від психологічної напруги , або тягнули жереб )
Ответить
+1
roman75zpr
...и снова, здравствуйте! )
Ответить
+1
Viktor Shuper
очманіти! 
Ответить
+1
Людмила Павловська
треба ставки вже робити, 
Ответить
0
Falko
Й о дев'ятій раптом виходить Кепа )))
Ответить
0
roman75zpr
Я на вас в суд подам! )) Только собрался поболеть за Барсу, и на тебе.. Придётся теперь за Реал))) 
Ответить
0
Vitason
Ну Андрюха, давай!!Ти тепер перший номер Реала, головне без нервів,грай як ти вмієш!!
Ответить
0
vbrjkf
А що я казав - все стане ясно в 21:00. Всі "джерела" замулились і "річка" прогнозів пересохла...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
13.01.2024, 07:57 1
Снукер
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
13.01.2024, 10:45
Футбол
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 10
Футбол
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
13.01.2024, 14:16 4
Футбол
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
13.01.2024, 11:39 1
Теннис
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
13.01.2024, 02:15 2
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем