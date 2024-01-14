Испания14 января 2024, 19:11 | Обновлено 14 января 2024, 19:37
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Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании
Украинец начнет матч в старте
14 января 2024, 19:11 | Обновлено 14 января 2024, 19:37
3623
11
В 21:00 начнется матч за Суперкубок Испании между Реалом и Барселоной. Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин начнет матч в основном составе.
Многочисленные испанские источники писали, что тренер Карло Анчелотти продолжит доверять Кепе Аррисабалаге, несмотря на его ошибки в полуфинале.
Однако опытный итальянец решил довериться Лунину.
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спотр&ю&ань на висоті - так держати !!!
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