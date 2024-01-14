Все источники ошиблись. Лунин выйдет в основе на Суперкубок Испании

В 21:00 начнется матч за Суперкубок Испании между Реалом и Барселоной. Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин начнет матч в основном составе.

Многочисленные испанские источники писали, что тренер Карло Анчелотти продолжит доверять Кепе Аррисабалаге, несмотря на его ошибки в полуфинале.

Однако опытный итальянец решил довериться Лунину.