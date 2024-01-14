Динамо подождет. Брагару до лета остается в Черноморце
О ситуации рассказал Роман Григорчук
Наставник «Черноморца» Роман Григорчук заявил о том, что защитник Владимир Салюк и универсал Максим Брагару до лета остаются в одесской команде.
Ранее стало известно, что Брагару подписал предварительный контракт с «Динамо», но, видимо, переедет в Киев после завершения сезона.
«Я не знаю, что подписали Брагару или Салюк. Но с руководством клуба у нас договоренность: Салюк и Брагару до лета остаются в «Черноморце». До конца чемпионата они с нами, а дальше будем смотреть».
«У Брагару повреждение, поэтому он не играл в спарринге», – сказал Григорчук.
Ранее были слухи об интересе к Салюку со стороны «Динамо», но на этот момент есть подтверждение только о переходе Брагару.
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