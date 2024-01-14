Довбик и Цыганков получили низкие оценки от WhoScored за матч с Альмерией

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» не смогла переиграл на выезде «Альмерию».

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 67-й минуте. Авторитетный портал WhoScored поставил ему невысокую оценку – 6.09.

Еще один украинский легионер Виктор Цыганков вернулся в игру после повреждения, он вышел на замену на 57-й минуте, но тоже не смог помочь команде победить. Его оценка чуть выше – 6.62.

Лучшим в составе каталонцев стал вратарь Пауло Гассанига (7.58). Лучшим игроком матча признан полузащитник «Альмерии» Дион Лопи (7.85).

После двадцати сыгранных матчей «Жирона» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 49 очков. Мадридский «Реал» отстает на один зачетный пункт, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Испании. 20-й тур



«Альмерия» – «Жирона» – 0:0