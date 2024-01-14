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  4. Довбик и Цыганков получили низкие оценки от WhoScored за матч с Альмерией
Испания
14 января 2024, 17:39 |
1397
6

Довбик и Цыганков получили низкие оценки от WhoScored за матч с Альмерией

Как и большинство игроков «Жироны»

14 января 2024, 17:39 |
1397
6
Довбик и Цыганков получили низкие оценки от WhoScored за матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» не смогла переиграл на выезде «Альмерию».

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 67-й минуте. Авторитетный портал WhoScored поставил ему невысокую оценку – 6.09.

Еще один украинский легионер Виктор Цыганков вернулся в игру после повреждения, он вышел на замену на 57-й минуте, но тоже не смог помочь команде победить. Его оценка чуть выше – 6.62.

Лучшим в составе каталонцев стал вратарь Пауло Гассанига (7.58). Лучшим игроком матча признан полузащитник «Альмерии» Дион Лопи (7.85).

После двадцати сыгранных матчей «Жирона» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 49 очков. Мадридский «Реал» отстает на один зачетный пункт, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Альмерия» – «Жирона» – 0:0

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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик WhoScored оценки
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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vruthiy-112
Все буде добре,  але безхребетно зіграли всі, нажаль.!!!
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+1
Viktor Shuper
вся Жирона жахливо зіграла, навіть нема кого в + виділити, як на мене
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0
Saar
Реал за це накаже.
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-5
KapitanUA
Всралися оба сьогодні 
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-9
Показать Скрыть 1 ответ
Софія Соломко
,,звьозди'''....
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-11
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