Украинские теннисисты получили соперников в парной сетке Australian Open
В парном разряде Украину представят пять спорстменов
Состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В женском турнире выступят Людмила Киченок, Надежда Киченок, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В мужском – Денис Молчанов.
Матчи первого круга парного разряда Australian Open с участием украинцев
Женский турнир
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Магда Линетт / Бернарда Пера
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович
Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер
Марта Костюк / Катаржина Кава – Татьяна Мария / Аранча Рус
Мужской турнир
Денис Молчанов / Никола Чачич – Бен Маклахлан / Ёсихито Нисиока
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