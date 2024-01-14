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Australian Open
14 января 2024, 16:04 |
212
0

Украинские теннисисты получили соперников в парной сетке Australian Open

В парном разряде Украину представят пять спорстменов

14 января 2024, 16:04 |
212
0
Украинские теннисисты получили соперников в парной сетке Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В женском турнире выступят Людмила Киченок, Надежда Киченок, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В мужском – Денис Молчанов.

Матчи первого круга парного разряда Australian Open с участием украинцев

Женский турнир

Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Магда Линетт / Бернарда Пера

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович

Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер

Марта Костюк / Катаржина Кава – Татьяна Мария / Аранча Рус

Мужской турнир

Денис Молчанов / Никола Чачич – Бен Маклахлан / Ёсихито Нисиока

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Australian Open 2024 Людмила Киченок Надежда Киченок Ангелина Калинина Марта Костюк Денис Молчанов
Источник Sport.ua
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