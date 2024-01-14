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Испания
14 января 2024, 13:54 | Обновлено 14 января 2024, 14:07
102
0

Довбик – в старте, Цыганков – в запасе. Жирону ждет матч с Альмерией

Стал известен стартовый состав «Жироны» на очередной матч Ла Лиги

14 января 2024, 13:54 | Обновлено 14 января 2024, 14:07
102
0
Довбик – в старте, Цыганков – в запасе. Жирону ждет матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 15:00 по Киеву начнется поединок 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» сыграет на выезде с «Альмерией».

С первых минут на поле в составе каталонцев будет украинский нападающий Артем Довбик, а вот Виктор Цыганков начнет встречу на скамейке запасных.

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Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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