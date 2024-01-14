Испания14 января 2024, 13:54 | Обновлено 14 января 2024, 14:07
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Довбик – в старте, Цыганков – в запасе. Жирону ждет матч с Альмерией
Стал известен стартовый состав «Жироны» на очередной матч Ла Лиги
14 января 2024, 13:54 | Обновлено 14 января 2024, 14:07
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В 15:00 по Киеву начнется поединок 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» сыграет на выезде с «Альмерией».
С первых минут на поле в составе каталонцев будет украинский нападающий Артем Довбик, а вот Виктор Цыганков начнет встречу на скамейке запасных.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#AlmeríaGirona pic.twitter.com/KlTUHvS7sX— Girona FC (@GironaFC) January 14, 2024
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