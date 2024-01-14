Довбик – в старте, Цыганков – в запасе. Жирону ждет матч с Альмерией

В 15:00 по Киеву начнется поединок 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» сыграет на выезде с «Альмерией».

С первых минут на поле в составе каталонцев будет украинский нападающий Артем Довбик, а вот Виктор Цыганков начнет встречу на скамейке запасных.