Чемпион мира стал жертвой вооруженного ограбления
Анхель Корреа с семьей находится в это время дома
Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Анхель Корреа стал жертвой вооруженного ограбления у себя дома. Об этом сообщают испанские СМИ.
Преступники ворвались в дом чемпиона мира, в это время Корреа с семьей находились дома. Им угрожали оружием, грабители забрали деньги и драгоценности. Сейчас полиция проводит расследование и разыскивает преступников.
28-летний Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Матрасников» во всех турнирах.
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