Чемпион мира стал жертвой вооруженного ограбления

Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Анхель Корреа стал жертвой вооруженного ограбления у себя дома. Об этом сообщают испанские СМИ.

Преступники ворвались в дом чемпиона мира, в это время Корреа с семьей находились дома. Им угрожали оружием, грабители забрали деньги и драгоценности. Сейчас полиция проводит расследование и разыскивает преступников.

28-летний Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Матрасников» во всех турнирах.