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Испания
14 января 2024, 13:34 |
515
0

Чемпион мира стал жертвой вооруженного ограбления

Анхель Корреа с семьей находится в это время дома

14 января 2024, 13:34 |
515
0
Чемпион мира стал жертвой вооруженного ограбления
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Анхель Корреа стал жертвой вооруженного ограбления у себя дома. Об этом сообщают испанские СМИ.

Преступники ворвались в дом чемпиона мира, в это время Корреа с семьей находились дома. Им угрожали оружием, грабители забрали деньги и драгоценности. Сейчас полиция проводит расследование и разыскивает преступников.

28-летний Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Матрасников» во всех турнирах.

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Анхель Корреа Атлетико Мадрид ограбление полиция расследование
Источник Cope
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