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  4. Рейтинг WTA. Прогресс Костюк, Ястремской, Снигур и Стародубцевой
WTA
14 января 2024, 12:50 |
506
0

Рейтинг WTA. Прогресс Костюк, Ястремской, Снигур и Стародубцевой

Остапенко вернулась в первую десятку

14 января 2024, 12:50 |
506
0
Рейтинг WTA. Прогресс Костюк, Ястремской, Снигур и Стародубцевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая неделя нового сезона у женщин прошла на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На более престижных соревнованиях победу одержала латвийка Алена Остапенко. Благодаря этому успеху она вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Выпала из десятки Барбора Крейчикова.

В Хобарте лучшей стала Эмма Наварро, она дебютировала в топ-30 (26 место).

Топ-10 рейтинга WTA

Если взглянуть на изменения у украинок, то Элина Свитолина осталась на своем месте, Ангелина Калинина потеряла 2 позиции, Леся Цуренко опустилась на одну. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева поднялись на несколько мест. Также немного добавили Анастасия Соболева и Вероника Подрез, Катарина Завацкая одну строчку потеряла.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила и Надежда Киченок опустились на одну позицию, Марта Костюк осталась на 35-й строчке. Зато улучили свое положение Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Коко Гофф Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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