Рейтинг WTA. Прогресс Костюк, Ястремской, Снигур и Стародубцевой
Остапенко вернулась в первую десятку
Вторая неделя нового сезона у женщин прошла на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.
На более престижных соревнованиях победу одержала латвийка Алена Остапенко. Благодаря этому успеху она вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Выпала из десятки Барбора Крейчикова.
В Хобарте лучшей стала Эмма Наварро, она дебютировала в топ-30 (26 место).
Топ-10 рейтинга WTA
Если взглянуть на изменения у украинок, то Элина Свитолина осталась на своем месте, Ангелина Калинина потеряла 2 позиции, Леся Цуренко опустилась на одну. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева поднялись на несколько мест. Также немного добавили Анастасия Соболева и Вероника Подрез, Катарина Завацкая одну строчку потеряла.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила и Надежда Киченок опустились на одну позицию, Марта Костюк осталась на 35-й строчке. Зато улучили свое положение Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
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