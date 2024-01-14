Рейтинг WTA. Прогресс Костюк, Ястремской, Снигур и Стародубцевой

Вторая неделя нового сезона у женщин прошла на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На более престижных соревнованиях победу одержала латвийка Алена Остапенко. Благодаря этому успеху она вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Выпала из десятки Барбора Крейчикова.

В Хобарте лучшей стала Эмма Наварро, она дебютировала в топ-30 (26 место).

Топ-10 рейтинга WTA

Если взглянуть на изменения у украинок, то Элина Свитолина осталась на своем месте, Ангелина Калинина потеряла 2 позиции, Леся Цуренко опустилась на одну. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева поднялись на несколько мест. Также немного добавили Анастасия Соболева и Вероника Подрез, Катарина Завацкая одну строчку потеряла.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила и Надежда Киченок опустились на одну позицию, Марта Костюк осталась на 35-й строчке. Зато улучили свое положение Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA