Сын Марадоны: «Моего отца убили, я буду бороться за справедливость»
Диего Марадона-младший – о смерти легенды футбола
Сын Диего Марадоны заявил, что его отец на самом деле умер не своей смертью:
«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.
Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.
Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость».
Марадона умер 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти – острый отек легких вследствие сердечной недостаточности.
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