Сын Марадоны: «Моего отца убили, я буду бороться за справедливость»

Сын Диего Марадоны заявил, что его отец на самом деле умер не своей смертью:

«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость».

Марадона умер 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти – острый отек легких вследствие сердечной недостаточности.