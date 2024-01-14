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Аргентина
14 января 2024, 12:23 | Обновлено 14 января 2024, 12:24
431
0

Сын Марадоны: «Моего отца убили, я буду бороться за справедливость»

Диего Марадона-младший – о смерти легенды футбола

14 января 2024, 12:23 | Обновлено 14 января 2024, 12:24
431
0
Сын Марадоны: «Моего отца убили, я буду бороться за справедливость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона с сыном

Сын Диего Марадоны заявил, что его отец на самом деле умер не своей смертью:

«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость».

Марадона умер 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти – острый отек легких вследствие сердечной недостаточности.

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Диего Марадона смерть расследование
Источник Marca
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