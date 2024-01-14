Отказалась от трофея. Соболева не доиграла финал турнира ITF в Анталье

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№325 WTA) встретилась с румынкой Кристиной Дину (№279 WTA) в финале турнира ITF W35 в Анталье.

Первый сет выиграла Дину - 6:3. Повела в счете румынка и на старте второй партии, взяв первый гейм. После этого Соболева от дальнейшей борьбы отказалась и признала свою капитуляцию.

19-летняя уроженка Киева Анастасия Соболева играла в восьмом финале на турнирах ITF и боролась за свой шестой трофей.

За выступление в Анталье Соболева получила 23 рейтинговых балла и заработала $ 1684 призовых.