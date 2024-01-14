13.01.2024 19:30 – FT 0 : 3
Германия14 января 2024, 03:01 | Обновлено 14 января 2024, 03:22
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Дармштадт – Боруссия Д – 0:3. Ассист Санчо. Видео голов и обзор матча
Дортмундская команда разгромила соперников
14 января 2024, 03:01 | Обновлено 14 января 2024, 03:22
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Состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Дармштадт» принимал дортмундскую «Боруссию». Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0. Джейдон Санчо отметил свое возвращение в Дортмунд голевой передачей на Марко Ройса.
Бундеслига. 17 тур
Дармштадт – Боруссия Дортмунд – 0:3
Голы: Брандт, 24, Ройс, 77, Мукоко, 90+2
«Боруссия»: Кобель, Менье, Шлоттербек (Зюле, 88), Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 55), Озджан, Мален (Рейна, 88), Байно-Гиттенс (Санчо, 55), Фюлькруг (Мукоко, 81).
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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