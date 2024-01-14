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Чемпионат Германии
Дармштадт
13.01.2024 19:30 – FT 0 : 3
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 января 2024, 03:01 | Обновлено 14 января 2024, 03:22
26
0

Дармштадт – Боруссия Д – 0:3. Ассист Санчо. Видео голов и обзор матча

Дортмундская команда разгромила соперников

14 января 2024, 03:01 | Обновлено 14 января 2024, 03:22
26
0
Дармштадт – Боруссия Д – 0:3. Ассист Санчо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Дармштадт» принимал дортмундскую «Боруссию». Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0. Джейдон Санчо отметил свое возвращение в Дортмунд голевой передачей на Марко Ройса.

Бундеслига. 17 тур

Дармштадт – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Брандт, 24, Ройс, 77, Мукоко, 90+2

«Боруссия»: Кобель, Менье, Шлоттербек (Зюле, 88), Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 55), Озджан, Мален (Рейна, 88), Байно-Гиттенс (Санчо, 55), Фюлькруг (Мукоко, 81).

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Бундеслига Марко Ройс чемпионат Германии по футболу Дармштадт Джейдон Санчо Юлиан Брандт Юссуфа Мукоко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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