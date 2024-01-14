Дармштадт – Боруссия Д – 0:3. Ассист Санчо. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Дармштадт» принимал дортмундскую «Боруссию». Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0. Джейдон Санчо отметил свое возвращение в Дортмунд голевой передачей на Марко Ройса.

Бундеслига. 17 тур

Дармштадт – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Брандт, 24, Ройс, 77, Мукоко, 90+2

«Боруссия»: Кобель, Менье, Шлоттербек (Зюле, 88), Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 55), Озджан, Мален (Рейна, 88), Байно-Гиттенс (Санчо, 55), Фюлькруг (Мукоко, 81).