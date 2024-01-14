Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор

Состоялся матч 20 тура итальянской Серии А, в котором «Интер» ездил в гости к «Монце». Миланская команда уверенно разгромила соперников, забив пять голов и пропустив только один. Голами отличились Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба оформили дубли, причем каждый забил по одному пенальти) и Маркус Тюрам, у хозяев тоже с пенальти забил Матео Пессина.

Чемпионат Италии 20 тур

Монца – Интер – 1:5

Голы: Пессина, 68, пен – Чалханоглу, 12, пен, 60, Мартинес, 14, 84, пен, Тюрам, 88.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Павар (Биссек, 81), Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Карлос Аугусто, 72), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 62), Барелла (Фраттези, 62), Тюрам, Мартинес.