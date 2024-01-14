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  4. Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Монца
13.01.2024 21:45 – FT 1 : 5
Интер Милан
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Италия
14 января 2024, 02:41 | Обновлено 14 января 2024, 02:59
18
0

Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор

Миланская команда разгромила соперников

14 января 2024, 02:41 | Обновлено 14 января 2024, 02:59
18
0
Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20 тура итальянской Серии А, в котором «Интер» ездил в гости к «Монце». Миланская команда уверенно разгромила соперников, забив пять голов и пропустив только один. Голами отличились Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба оформили дубли, причем каждый забил по одному пенальти) и Маркус Тюрам, у хозяев тоже с пенальти забил Матео Пессина.

Чемпионат Италии 20 тур

Монца – Интер – 1:5

Голы: Пессина, 68, пен – Чалханоглу, 12, пен, 60, Мартинес, 14, 84, пен, Тюрам, 88.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Павар (Биссек, 81), Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Карлос Аугусто, 72), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 62), Барелла (Фраттези, 62), Тюрам, Мартинес.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Пессина (Монца).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
60’
Раффаэле Палладино (Монца) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Серия A Монца Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес Маркус Тюрам видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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