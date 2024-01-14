Чемпионат Нидерландов. Семнадцатая победа ПСВ подряд

Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов по футболу. Победы в трех из них одержали ПСВ (Люк де Йонг отличился хет-триком), «Твенте» и роттердамская «Спарта». Матч между «ЗволлЕ» и «Херенвеном» закончился ничьей 2:2.

Победа стала для ПСВ семнадцатой кряду. Команда уверенно лидирует в чемпионате, не потеряв ни одного очка.

Чемпионат Нидерландо.в 17 тур

ПСВ Эйндховен – Эксельсиор – 3:1

Голы: Люк де Йонг, 13, 17, 69 – Деренсили, 82

Фортуна – Спарта – 0:2

Голы: Мито, 33, Метиньо, 48

Твенте – АЗ Алкмаар – 2:1

Голы: Угальде, 42, 70 – Одгор, 4

Зволле – Херенвен 2:2

Голы: Намли, 64, Ти, 73 – Тахири, 7, пен, Че Нунелли, 90+1

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