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Чемпионат Нидерландов
Фортуна Ситтард
13.01.2024 17:30 – FT 0 : 2
Спарта Роттердам
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Нидерланды
14 января 2024, 02:21 | Обновлено 14 января 2024, 02:39
36
0

Чемпионат Нидерландов. Семнадцатая победа ПСВ подряд

В четырех матчах дня только один закончился ничьей

14 января 2024, 02:21 | Обновлено 14 января 2024, 02:39
36
0
Чемпионат Нидерландов. Семнадцатая победа ПСВ подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов по футболу. Победы в трех из них одержали ПСВ (Люк де Йонг отличился хет-триком), «Твенте» и роттердамская «Спарта». Матч между «ЗволлЕ» и «Херенвеном» закончился ничьей 2:2.

Победа стала для ПСВ семнадцатой кряду. Команда уверенно лидирует в чемпионате, не потеряв ни одного очка.

Чемпионат Нидерландо.в 17 тур

ПСВ Эйндховен – Эксельсиор – 3:1

Голы: Люк де Йонг, 13, 17, 69 – Деренсили, 82

Фортуна – Спарта – 0:2

Голы: Мито, 33, Метиньо, 48

Твенте – АЗ Алкмаар – 2:1

Голы: Угальде, 42, 70 – Одгор, 4

Зволле – Херенвен 2:2

Голы: Намли, 64, Ти, 73 – Тахири, 7, пен, Че Нунелли, 90+1

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Источник Sport.ua
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