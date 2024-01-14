Чемпионат Нидерландов. Семнадцатая победа ПСВ подряд
В четырех матчах дня только один закончился ничьей
Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов по футболу. Победы в трех из них одержали ПСВ (Люк де Йонг отличился хет-триком), «Твенте» и роттердамская «Спарта». Матч между «ЗволлЕ» и «Херенвеном» закончился ничьей 2:2.
Победа стала для ПСВ семнадцатой кряду. Команда уверенно лидирует в чемпионате, не потеряв ни одного очка.
Чемпионат Нидерландо.в 17 тур
ПСВ Эйндховен – Эксельсиор – 3:1
Голы: Люк де Йонг, 13, 17, 69 – Деренсили, 82
Фортуна – Спарта – 0:2
Голы: Мито, 33, Метиньо, 48
Твенте – АЗ Алкмаар – 2:1
Голы: Угальде, 42, 70 – Одгор, 4
Зволле – Херенвен 2:2
Голы: Намли, 64, Ти, 73 – Тахири, 7, пен, Че Нунелли, 90+1
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