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14 января 2024, 00:33 |
47
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января

Важные события во всех видах спорта

14 января 2024, 00:33 |
47
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Альмерия – Жирона

Favbet 4.79 – 4.53 – 1.71

16:00 Эвертон – Астон Вилла

Favbet 2.96 – 3.74 – 2.44

17:15 Кадис – Валенсия

Favbet 3.09 – 3.02 – 2.78

18:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Favbet 2.17 – 4.16 – 3.19

21:45 Милан – Рома

Favbet 2.20 – 3.34 – 3.83

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Источник Sport.ua
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