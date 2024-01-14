ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января

В воскресенье, 14 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Альмерия – Жирона

4.79 – 4.53 – 1.71

16:00 Эвертон – Астон Вилла

2.96 – 3.74 – 2.44

17:15 Кадис – Валенсия

3.09 – 3.02 – 2.78

18:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

2.17 – 4.16 – 3.19

21:45 Милан – Рома

2.20 – 3.34 – 3.83