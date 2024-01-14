Другие новости14 января 2024, 00:33 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января
Важные события во всех видах спорта
14 января 2024, 00:33 |
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В воскресенье, 14 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Альмерия – Жирона
16:00 Эвертон – Астон Вилла
17:15 Кадис – Валенсия
18:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
21:45 Милан – Рома
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