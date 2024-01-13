Ни разу не коснулся мяча. Русин – один из худших в матче Сандерленда
«Черные коты» уступили «Ипсвичу» со счетом 1:2 в 27-м туре Чемпионшипа
13 января состоялся матч 27-го тура Чемпионшипа между командами «Ипсвич» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Украинский футболист «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 83-й минуте вместо Алекса Притчарда.
За 12 минут украинец ни разу не коснулся мяча. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Русину оценку в 6.0 баллов. Именно такой показатель выставляют игроку, который только появился со скамейки.
Чемпионшип. 27-й тур. 13 января
Ипсвич – Сандерленд – 2:1
Голы: Джэксон, 33, Чаплин, 75 – Притчард, 26
Оценки WhoScored за матч Ипсвич – Сандерленд – 2:1
⏱️ Defeat at Portman Road. #SAFC | #IPSSUN pic.twitter.com/B6xn7U489O— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 13, 2024
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