Ни разу не коснулся мяча. Русин – один из худших в матче Сандерленда

13 января состоялся матч 27-го тура Чемпионшипа между командами «Ипсвич» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Украинский футболист «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 83-й минуте вместо Алекса Притчарда.

За 12 минут украинец ни разу не коснулся мяча. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Русину оценку в 6.0 баллов. Именно такой показатель выставляют игроку, который только появился со скамейки.

Чемпионшип. 27-й тур. 13 января

Ипсвич – Сандерленд – 2:1

Голы: Джэксон, 33, Чаплин, 75 – Притчард, 26

Оценки WhoScored за матч Ипсвич – Сандерленд – 2:1