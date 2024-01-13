Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф
Состоялось 5 матчей 17-го тура Бундеслиги
Сегодня, 13 января, проходят матчи 17-го тура Бундеслиги.
Действующий лидер турнирной таблицы «Байер» вырвал на последних минутах победу у «Аугсбурга». У «фармацевтов» победный гол провел Эсекьель Паласиос на 90+4 минуте. «РБ Лейцпиг» неожиданно на домашнем поле проиграл франкфуртскому «Айнтрахту», еще в трех матчах была зафиксирована ничья.
Бундеслига. 17-й тур, 13 января.
Аугсбург – Байер – 0:1
Гол: Паласиос, 90+4.
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:1
Гол: Кнауфф, 7.
Фрайбург – Унион Берлин – 0:0
Кельн – Хайденхайм – 1:1
Гол: Зельке, 29 – Бек, 55.
Майнц – Вольфсбург – 1:1
Гол: Отмер, 61 – Черны, 12.
События матча
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