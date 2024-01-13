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Чемпионат Германии
Аугсбург
13.01.2024 16:30 – FT 0 : 1
Байер
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Германия
13 января 2024, 20:35 |
278
1

Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф

Состоялось 5 матчей 17-го тура Бундеслиги

13 января 2024, 20:35 |
278
1
Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Сегодня, 13 января, проходят матчи 17-го тура Бундеслиги.

Действующий лидер турнирной таблицы «Байер» вырвал на последних минутах победу у «Аугсбурга». У «фармацевтов» победный гол провел Эсекьель Паласиос на 90+4 минуте. «РБ Лейцпиг» неожиданно на домашнем поле проиграл франкфуртскому «Айнтрахту», еще в трех матчах была зафиксирована ничья.

Бундеслига. 17-й тур, 13 января.

Аугсбург – Байер – 0:1
Гол: Паласиос, 90+4.

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:1
Гол: Кнауфф, 7.

Фрайбург – Унион Берлин – 0:0

Кельн – Хайденхайм – 1:1
Гол: Зельке, 29 – Бек, 55.

Майнц – Вольфсбург – 1:1
Гол: Отмер, 61 – Черны, 12.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Дуже підфартило Байєру. Остання атака-гол. А суперники забили двічи з офсайду.
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