Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф

Сегодня, 13 января, проходят матчи 17-го тура Бундеслиги.

Действующий лидер турнирной таблицы «Байер» вырвал на последних минутах победу у «Аугсбурга». У «фармацевтов» победный гол провел Эсекьель Паласиос на 90+4 минуте. «РБ Лейцпиг» неожиданно на домашнем поле проиграл франкфуртскому «Айнтрахту», еще в трех матчах была зафиксирована ничья.

Бундеслига. 17-й тур, 13 января.

Аугсбург – Байер – 0:1

Гол: Паласиос, 90+4.

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:1

Гол: Кнауфф, 7.

Фрайбург – Унион Берлин – 0:0

Кельн – Хайденхайм – 1:1

Гол: Зельке, 29 – Бек, 55.

Майнц – Вольфсбург – 1:1

Гол: Отмер, 61 – Черны, 12.

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