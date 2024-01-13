В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».

«Сливочные» упорно тренируются перед этим матчем. Пресс-служба «Реала» показала видео подготовки к игре Кепы Аррисабалаги и украинского вратаря Андрея Лунина.

Ранее Карло Анчелотти на пресс-конференции не рассказал, кто завтра будет защищать ворота «Реала», хотя испанские СМИ прогнозируют, что сыграет Кепа.

ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?