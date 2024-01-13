Италия13 января 2024, 18:36 |
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ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?
Матч «сливочных» с «Барселоной» состоится завтра в 21:00
13 января 2024, 18:36 |
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В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».
«Сливочные» упорно тренируются перед этим матчем. Пресс-служба «Реала» показала видео подготовки к игре Кепы Аррисабалаги и украинского вратаря Андрея Лунина.
Ранее Карло Анчелотти на пресс-конференции не рассказал, кто завтра будет защищать ворота «Реала», хотя испанские СМИ прогнозируют, что сыграет Кепа.
ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?
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