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  4. ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?
Италия
13 января 2024, 18:36 |
589
0

ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?

Матч «сливочных» с «Барселоной» состоится завтра в 21:00

13 января 2024, 18:36 |
589
0
ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».

«Сливочные» упорно тренируются перед этим матчем. Пресс-служба «Реала» показала видео подготовки к игре Кепы Аррисабалаги и украинского вратаря Андрея Лунина.

Ранее Карло Анчелотти на пресс-конференции не рассказал, кто завтра будет защищать ворота «Реала», хотя испанские СМИ прогнозируют, что сыграет Кепа.

ВИДЕО. Как Лунин и Кепа готовятся к Эль Классико. Кого выберет Анчелотти?

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Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага видео
Источник Instagram
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