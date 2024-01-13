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  4. Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 18:21 |
847
5

Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»

Бывший игрок «горняков» все еще думает о камбэке

13 января 2024, 18:21 |
847
5
Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»
ФК Шахтер. Алексей Гай

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Гай заявил, что хотел бы вернуться в тренерский состав «горняков».

– После Вашего ухода в «Черноморец» и неудачного перехода в «Шахтер», не пробовали снова вернуться в одесский клуб?

– Знаете, я бы хотел вернуться в «Шахтер». Это лучший клуб в Украине, и для любого игрока и тренера является честью и гордостью работать в «Шахтере».

Ранее Алексей Гай «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

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Алексей Гай Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Черноморец Одесса
Источник Украинский футбол
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Комментарии 5
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didora
Не треба нікуди вертатися. Сиди на місці поки не закінчиться війна. А який клуб кращий в Україні це ще питання. Критеріїв ніхто не оголошував. Що мав на увазі сєпар гай??? Треба його запитати.
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+4
turist86
Досить піарити сєпара
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+4
Лига Конференций Без Динамо
Тянет сепара к сепарам
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+1
Yeger
Згадала баба, як дівкою була.
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0
Kostyan
сепар кончений, їдь у рашку назавжди...
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0
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