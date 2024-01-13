Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Гай заявил, что хотел бы вернуться в тренерский состав «горняков».

– После Вашего ухода в «Черноморец» и неудачного перехода в «Шахтер», не пробовали снова вернуться в одесский клуб?

– Знаете, я бы хотел вернуться в «Шахтер». Это лучший клуб в Украине, и для любого игрока и тренера является честью и гордостью работать в «Шахтере».

Ранее Алексей Гай «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.