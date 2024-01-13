Украина. Премьер лига13 января 2024, 18:21 |
847
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Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»
Бывший игрок «горняков» все еще думает о камбэке
13 января 2024, 18:21 |
847
5
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Гай заявил, что хотел бы вернуться в тренерский состав «горняков».
– После Вашего ухода в «Черноморец» и неудачного перехода в «Шахтер», не пробовали снова вернуться в одесский клуб?
– Знаете, я бы хотел вернуться в «Шахтер». Это лучший клуб в Украине, и для любого игрока и тренера является честью и гордостью работать в «Шахтере».
Ранее Алексей Гай «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.
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Комментарии 5
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Не треба нікуди вертатися. Сиди на місці поки не закінчиться війна. А який клуб кращий в Україні це ще питання. Критеріїв ніхто не оголошував. Що мав на увазі сєпар гай??? Треба його запитати.
Досить піарити сєпара
Тянет сепара к сепарам
Згадала баба, як дівкою була.
сепар кончений, їдь у рашку назавжди...
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