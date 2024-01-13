Агасси рассказал, можно ли считать Джоковича величайшим теннисистом
Для Андре цифры – не главное
Бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси, который четыре раза побеждал на Открытом чемпионате Австралии по теннису, уверен, что Новак Джокович останется одним из топов мужского тенниса еще несколько лет.
«Единственное, в чем я абсолютно уверен, – Новак не победит время. Вопрос лишь в том, как долго можно оттягивать завершение карьеры. Я определенно вижу, что еще несколько лет он будет тем, с кем придется считаться другим игрокам.
Но как можно говорить, что что-то невозможно? Рекорды должны быть побиты, верно? Очевидно, что мы просто спекулируем на многих вещах, в том числе и на здоровье, и это начнет давать о себе знать.
Величайший ли Джокович? Вы не можете спорить со статистикой. Начиная от количества выигранных турниров Grand Slam до количества недель, проведенных на первом месте, – есть так много статистических данных, которые он переписал. Но как можно оставить Федерера в стороне от этого спора и как можно оставить в стороне элегантность, с которой Федерер сделал то, чего он достиг. И с Рафой... Я не знаю, видел ли теннис когда-нибудь кого-то, кто так борется на корте.
Для меня цифры на бумаге – это одно, но кто из них действительно принес пользу игре? Я думаю, что все они принесли игре огромную пользу. Безусловно», – сказал восьмикратный чемпион турниров Grand Slam.
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