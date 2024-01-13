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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 16:51 |
1731
1

Некоторые футболисты Динамо имеют проблемы с лишним весом после отпуска

Об этом сообщил врач киевлян Игорь Конивец

13 января 2024, 16:51 |
1731
1
Некоторые футболисты Динамо имеют проблемы с лишним весом после отпуска
ФК Динамо Киев. Игорь Конивец

Врач киевского «Динамо» Игорь Конивец рассказал о физическом состоянии футболистов первой команды после выхода из отпуска.

– На первый взгляд все игроки находятся в хорошем состоянии. В течение двух дней они проходили обследование у узких специалистов – невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, сдавали лабораторные анализы, а также имели инструментальные исследования, среди которых ЭХО-кардиография и УЗИ брюшной полости.

По предварительным результатам исследований существенных замечаний или изменений у игроков мы не видим. Полные результаты исследований мы получим где-то через двое-трое суток, проанализируем их, и потом будем решать, нужны ли дополнительные обследования.

– Есть ли какие-то обследования, которые имеют особую важность для футболистов?

– Для игроков одним из самых робких обследований всегда было на наличие жира в организме. Ко всем остальным исследованиям они относятся спокойно и вопросов не возникает.

– Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом?

– Есть, но фамилий называть не буду. Мы будем смотреть, как можно это скорректировать, но думаю, что все будет хорошо и все смогут выдерживать нагрузки, которые будет предлагать тренерский штаб на зимних сборах.

– Болельщики больше всего ждут возвращения Андрея Ярмоленко. Какова динамика его восстановления, все идет по графику?

– Динамика положительная, он уже занимается индивидуально, но, думаю, через неделю-две он уже присоединится к общей группе. А там уже будем смотреть на его состояние. По результатам обследований у него все хорошо.

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Источник ФК Динамо Киев
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Boghdan1222
Дайте їм шось таке щоб добру срачку дістали - за день похудають 😊
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