Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Торино

Сегодня, 13 января, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Серии А примет «Торино». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Малиновский, Бадель, Мессиас, Сабелли, Мартин, Гудмундссон, Ретеги.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Лазаро, Илич, Риччи, Белланова, Влашич, Санабрия, Сапата.