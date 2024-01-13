Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Торино
Матч 20-го тура Серии А начнется в 16:00
Сегодня, 13 января, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Серии А примет «Торино». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Малиновский, Бадель, Мессиас, Сабелли, Мартин, Гудмундссон, Ретеги.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Лазаро, Илич, Риччи, Белланова, Влашич, Санабрия, Сапата.
⤵️ STARTING XI #GenoaTorino 🔴🔵 pic.twitter.com/CHeWNQWGaC— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 13, 2024
I nostri undici, forza! ⚔️#SFT | #GenoaTorino pic.twitter.com/IVXePsUrSx— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 13, 2024
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