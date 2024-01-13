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  4. Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Торино
Италия
13 января 2024, 15:22 |
126
0

Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Торино

Матч 20-го тура Серии А начнется в 16:00

13 января 2024, 15:22 |
126
0
Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 января, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Серии А примет «Торино». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Малиновский, Бадель, Мессиас, Сабелли, Мартин, Гудмундссон, Ретеги.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Лазаро, Илич, Риччи, Белланова, Влашич, Санабрия, Сапата.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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