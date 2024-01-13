Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера

Гданьская «Лехия» сделала официальное предложение по аренде нападающего донецкого «Шахтера» Богдана Вьюнника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько клубов Украинской Премьер-лиги. «Горняки» стремятся отдать его в аренду, потому что он получает мало игровой практики.

Сейчас «Лехия» выступает во втором дивизионе Польши, но претендует на возвращение в элиту. Гданьская команда занимает 4-е место в своей лиге, набрав 32 очка в 19 матчах.

В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей в УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что другим молодым игроком «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется хорватский «Хайдук».