Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 14:10 | Обновлено 13 января 2024, 14:11
1951
0

Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера

Гданьская «Лехия» хочет арендовать Богдана Вьюника

13 января 2024, 14:10 | Обновлено 13 января 2024, 14:11
1951
0
Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Гданьская «Лехия» сделала официальное предложение по аренде нападающего донецкого «Шахтера» Богдана Вьюнника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько клубов Украинской Премьер-лиги. «Горняки» стремятся отдать его в аренду, потому что он получает мало игровой практики.

Сейчас «Лехия» выступает во втором дивизионе Польши, но претендует на возвращение в элиту. Гданьская команда занимает 4-е место в своей лиге, набрав 32 очка в 19 матчах.

В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей в УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что другим молодым игроком «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется хорватский «Хайдук».

По теме:
Источник: Денис Гармаш проведет зимние сборы с амбициозным клубом УПЛ
Трансфер близок. Игрок Шахтера может усилить европейский клуб
Источник: Григорчук отказался от услуг воспитанника Аталанты
Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока чемпионат Польши по футболу Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Зимние виды | 13 января 2024, 10:40 0
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира

Сезон для француза Алексиса Пинтюро закончился

Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Биатлон | 12 января 2024, 16:48 10
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте

Победу одержала Ингрид Тандреволд

Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Футбол | 13.01.2024, 12:12
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Футбол | 13.01.2024, 10:45
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Футбол | 12.01.2024, 18:08
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
11.01.2024, 14:21
Футбол
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 31
Биатлон
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 9
Футбол
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем