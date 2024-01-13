Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
Гданьская «Лехия» хочет арендовать Богдана Вьюника
Гданьская «Лехия» сделала официальное предложение по аренде нападающего донецкого «Шахтера» Богдана Вьюнника, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько клубов Украинской Премьер-лиги. «Горняки» стремятся отдать его в аренду, потому что он получает мало игровой практики.
Сейчас «Лехия» выступает во втором дивизионе Польши, но претендует на возвращение в элиту. Гданьская команда занимает 4-е место в своей лиге, набрав 32 очка в 19 матчах.
В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей в УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что другим молодым игроком «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется хорватский «Хайдук».
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