Источник: Григорчук отказался от услуг воспитанника Аталанты

Словенский нападающий Лука Шушняра покинул тренировочный лагерь одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главный тренер «моряков» Роман Григорчук не был доволен уровнем игры 26-летнего футболиста.

Отмечается, что в ближайшее время на просмотр в «Черноморец» приедут еще 3 легионера. Среди них будут как защитники, так и атакующие игроки.

Напомним, Лука Шушняра является воспитанником «Аталанты», за юношескую команду которой сыграл 20 матчей, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас словенец является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.