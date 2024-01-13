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  4. Источник: Григорчук отказался от услуг воспитанника Аталанты
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 13:57 |
1075
1

Источник: Григорчук отказался от услуг воспитанника Аталанты

Лука Шушняра покинул лагерь «Черноморца»

13 января 2024, 13:57 |
1075
1
Источник: Григорчук отказался от услуг воспитанника Аталанты
ФК Копер. Лука Шушняра

Словенский нападающий Лука Шушняра покинул тренировочный лагерь одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главный тренер «моряков» Роман Григорчук не был доволен уровнем игры 26-летнего футболиста.

Отмечается, что в ближайшее время на просмотр в «Черноморец» приедут еще 3 легионера. Среди них будут как защитники, так и атакующие игроки.

Напомним, Лука Шушняра является воспитанником «Аталанты», за юношескую команду которой сыграл 20 матчей, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас словенец является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.

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трансферы Валетта Аталанта Черноморец Одесса просмотр игроков Висла Плоцк трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
Шушняра ))
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