Полтава определилась со спаррингами

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Полтава» рассчитывает усилиться одним-двумя новичками. Пока в распоряжении главного тренера Владимира Сысенко 24 исполнителя, среди которых три вратаря.

По информации нашего источника, «горожане» вскоре примут участие в Полтаве в турнире, где на первом этапе их соперниками будут: «Тростянец» (28 января), ФСК «Мариуполь» (2 февраля), «Ворскла» (U-19) (6 февраля), «Металлург» (12 февраля). Если полтавчане выйдут в следующий раунд, то сыграют еще два поединка.

Заключительный этап подготовки пройдет в Полтаве. На 24 февраля запланирован спарринг с «Дружбой» (Мировка), а на 15 марта – с «Горняком-Спорт». Соперники в контрольных матчах, которые состоятся 1 и 8 марта, еще уточняются.

Пока что футболисты «Полтавы» занимают седьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.