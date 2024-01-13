Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава определилась со спаррингами
Украина. Первая лига
13 января 2024, 13:05 | Обновлено 13 января 2024, 13:44
109
0

Полтава определилась со спаррингами

Также клуб рассчитывает усилиться одним-двумя новичками

13 января 2024, 13:05 | Обновлено 13 января 2024, 13:44
109
0
Полтава определилась со спаррингами
ФК Полтава. Владимир Сысенко

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Полтава» рассчитывает усилиться одним-двумя новичками. Пока в распоряжении главного тренера Владимира Сысенко 24 исполнителя, среди которых три вратаря.

По информации нашего источника, «горожане» вскоре примут участие в Полтаве в турнире, где на первом этапе их соперниками будут: «Тростянец» (28 января), ФСК «Мариуполь» (2 февраля), «Ворскла» (U-19) (6 февраля), «Металлург» (12 февраля). Если полтавчане выйдут в следующий раунд, то сыграют еще два поединка.

Заключительный этап подготовки пройдет в Полтаве. На 24 февраля запланирован спарринг с «Дружбой» (Мировка), а на 15 марта – с «Горняком-Спорт». Соперники в контрольных матчах, которые состоятся 1 и 8 марта, еще уточняются.

Пока что футболисты «Полтавы» занимают седьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

По теме:
Верес планирует подписать украинца и легионера из Финляндии
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Колос подписал экс-полузащитника Десны
Полтава учебно-тренировочные сборы Тростянец ФСК Мариуполь Ворскла Полтава U-19 Металлург Запорожье Дружба Мировка Горняк-Спорт Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фавориты, звезды, прогнозы. Путеводитель по Кубку африканских наций-2023
Футбол | 13 января 2024, 10:00 4
Фавориты, звезды, прогнозы. Путеводитель по Кубку африканских наций-2023
Фавориты, звезды, прогнозы. Путеводитель по Кубку африканских наций-2023

Все, что нужно знать о предстоящем чемпионате Африки

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Футбол | 12 января 2024, 18:28 8
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов

Пара провела уик-энд в Дубае

Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Футбол | 12.01.2024, 14:53
Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Пузырь лопнул? Саудиты выбрали новую тактику на трансферном рынке
Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
Олимпийские игры | 13.01.2024, 12:01
Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Футбол | 12.01.2024, 16:55
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
12.01.2024, 07:23 15
Теннис
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
12.01.2024, 16:48 10
Биатлон
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
11.01.2024, 13:42 5
Теннис
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
12.01.2024, 09:09 26
Теннис
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
12.01.2024, 18:08
Футбол
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем