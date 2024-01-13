Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января

14 января стартуют матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В ночь с субботы на воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг

1573 Arena. 1-й запуск (02:00)

Леся Цуренко [28] – Лючия Бронцетти

Корт №3. 2-й запуск (04:00*)

Дарья Снигур [Q] – Алиша Паркс

*ориентировочное время

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