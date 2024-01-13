Australian Open13 января 2024, 13:15 | Обновлено 13 января 2024, 13:46
485
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Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
В ночь с субботы на воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины
13 января 2024, 13:15 | Обновлено 13 января 2024, 13:46
485
0
14 января стартуют матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В ночь с субботы на воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Первый круг
1573 Arena. 1-й запуск (02:00)
Леся Цуренко [28] – Лючия Бронцетти
Корт №3. 2-й запуск (04:00*)
Дарья Снигур [Q] – Алиша Паркс
*ориентировочное время
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