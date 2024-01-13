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  4. Соболева пробилась в финал турнира ITF в Анталье
ITF
13 января 2024, 12:40 |
135
0

Соболева пробилась в финал турнира ITF в Анталье

Украинская теннисистка может выиграть самый крупный титул в карьере

13 января 2024, 12:40 |
135
0
Соболева пробилась в финал турнира ITF в Анталье
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал грунтового турнира ITF W35 в турецкой Анталье.

В матче 1/2 финала пятая сеяная украинка переиграла шестой номер посева Илинку Амариэль из Румынии.

Анталья. Полуфинал
Анастасия Соболева (Украина, 5) – Илинка Амариэль (Румыния, 6) – 7:6(9), 3:6, 6:3

В матче за титул Соболева сыиграет против четвертой сеяной румынки Кристины Дину, которая вышла в финал на отказе соперницы.

Отметим, что на счету Соболевой пять побед на 15-тысячниках ITF. Это может быть ее самый крупный титул в карьере.

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Источник Sport.ua
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