Соболева пробилась в финал турнира ITF в Анталье
Украинская теннисистка может выиграть самый крупный титул в карьере
Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал грунтового турнира ITF W35 в турецкой Анталье.
В матче 1/2 финала пятая сеяная украинка переиграла шестой номер посева Илинку Амариэль из Румынии.
Анталья. Полуфинал
Анастасия Соболева (Украина, 5) – Илинка Амариэль (Румыния, 6) – 7:6(9), 3:6, 6:3
В матче за титул Соболева сыиграет против четвертой сеяной румынки Кристины Дину, которая вышла в финал на отказе соперницы.
Отметим, что на счету Соболевой пять побед на 15-тысячниках ITF. Это может быть ее самый крупный титул в карьере.
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