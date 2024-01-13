Стали известны чемпионы турниров в Аделаиде и Окленде
Иржи Легечка и Алехандро Табило выиграли дебютные титулы ATP
Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Аделаиде и Окленде.
Соревнования под названием Adelaide International выиграл 22-летний чех Иржи Легечка, который обыграл в матче за титул не менее перспективного британца Джека Дрейпера. Для Легечки это дебютный титул ATP, в новой редакции мирового рейтинга он будет на 23-м месте.
Аделаида. Финал
Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:3
На турнире ASB Classic лучшим стал чилиец Алехандро Табило, он разобрался в финале с Таро Даниэлем из Японии, также выиграв дебютный титул ATP. Табило обеспечил себе дебют в топ-50 рейтинга ATP,
Окленд. Финал
Алехандро Табило (Чили) – Таро Даниэль (Япония) – 6:2, 7:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер «Динамо» планирует работать без ограничений уже на сборе в Турции
Нужно подтвердить выходом на Евро-2024