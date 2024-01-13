Стали известны чемпионы турниров в Аделаиде и Окленде

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Аделаиде и Окленде.

Соревнования под названием Adelaide International выиграл 22-летний чех Иржи Легечка, который обыграл в матче за титул не менее перспективного британца Джека Дрейпера. Для Легечки это дебютный титул ATP, в новой редакции мирового рейтинга он будет на 23-м месте.

Аделаида. Финал

Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:3

На турнире ASB Classic лучшим стал чилиец Алехандро Табило, он разобрался в финале с Таро Даниэлем из Японии, также выиграв дебютный титул ATP. Табило обеспечил себе дебют в топ-50 рейтинга ATP,

Окленд. Финал

Алехандро Табило (Чили) – Таро Даниэль (Япония) – 6:2, 7:5