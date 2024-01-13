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ATP
13 января 2024, 11:30 | Обновлено 13 января 2024, 11:31
323
0

Стали известны чемпионы турниров в Аделаиде и Окленде

Иржи Легечка и Алехандро Табило выиграли дебютные титулы ATP

13 января 2024, 11:30 | Обновлено 13 января 2024, 11:31
323
0
Стали известны чемпионы турниров в Аделаиде и Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Аделаиде и Окленде.

Соревнования под названием Adelaide International выиграл 22-летний чех Иржи Легечка, который обыграл в матче за титул не менее перспективного британца Джека Дрейпера. Для Легечки это дебютный титул ATP, в новой редакции мирового рейтинга он будет на 23-м месте.

Аделаида. Финал
Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:3

На турнире ASB Classic лучшим стал чилиец Алехандро Табило, он разобрался в финале с Таро Даниэлем из Японии, также выиграв дебютный титул ATP. Табило обеспечил себе дебют в топ-50 рейтинга ATP,

Окленд. Финал
Алехандро Табило (Чили) – Таро Даниэль (Япония) – 6:2, 7:5

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Иржи Легечка Джек Дрейпер ATP Аделаида ATP Окленд Алехандро Табило Таро Даниэль
Источник Sport.ua
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