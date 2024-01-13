Руху не удалось подписать Твердохлеба и Алиференко

Как стало известно Sport.ua, свой первый контрольный поединок в 2024 году футболисты «Руха» проведут 19 января на клубной базе в Винниках с «Минаем». На 27 января запланирован спарринг этих команд уже в Закарпатье, но оппонентом «горожан» будет «Рух-2», потому что основной состав в эти сроки будет находиться на сборе в Словении.

По информации нашего источника, все легионеры «Руха» уже вернулись из отпуска во Львов и принимают участие в тренировочном процессе. Среди игроков основной обоймы в общей группе отсутствует только Денис Слюсар, который восстанавливается после серьезной травмы.

Новичков в расположении «Руха» пока нет. Львовяне проявляли серьезный интерес к Егору Твердохлебу из «Миная» и Даниилу Алиференко из «Зари», но подписать их не удалось.

Пока что в активе футболистов «Руха» 26 очков и они занимают шестое место в чемпионате УПЛ.