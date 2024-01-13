Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер

Бывший игрок сборной Украины по футболу Алексей Гай рассказал, как Мирон Маркевич в свое время помог ему перейти в донецкий «Шахтер».

«В то время я выступал в «Металлурге-2» и меня уже привлекали в юношеские сборные, где я себя неплохо проявил. Виктор Васильевич Носов первым обратил на меня внимание.

Затем главный тренер «Металлурга» Мирон Маркевич узнал, что мной интересуется «Шахтер» и посоветовал мне перейти в донецкий клуб, потому что там было больше возможностей для развития», – вспоминает Гай.

Ранее Алексей Гай объяснил, почему не называл россию государством-агрессором.