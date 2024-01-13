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  4. Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 10:18 |
196
0

Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер

Экс-футболист сборной в свое время перешел из «Металлурга» в донецкий клуб

13 января 2024, 10:18 |
196
0
Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер
ФК Шахтер. Алексей Гай

Бывший игрок сборной Украины по футболу Алексей Гай рассказал, как Мирон Маркевич в свое время помог ему перейти в донецкий «Шахтер».

«В то время я выступал в «Металлурге-2» и меня уже привлекали в юношеские сборные, где я себя неплохо проявил. Виктор Васильевич Носов первым обратил на меня внимание.

Затем главный тренер «Металлурга» Мирон Маркевич узнал, что мной интересуется «Шахтер» и посоветовал мне перейти в донецкий клуб, потому что там было больше возможностей для развития», – вспоминает Гай.

Ранее Алексей Гай объяснил, почему не называл россию государством-агрессором.

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Алексей Гай Мирон Маркевич Шахтер Донецк Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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