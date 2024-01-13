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  4. ОСАКА – о разлуке с дочерью: «Надеюсь, она не научится ползать без меня»
Australian Open
13 января 2024, 07:43 | Обновлено 13 января 2024, 07:44
149
0

ОСАКА – о разлуке с дочерью: «Надеюсь, она не научится ползать без меня»

Cвой последний матч перед декретом японка сыграла в сентябре 2022-го

13 января 2024, 07:43 | Обновлено 13 января 2024, 07:44
149
0
ОСАКА – о разлуке с дочерью: «Надеюсь, она не научится ползать без меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась переживаниями от расставания с полугодовалой дочерью на время Australian Open-2024.

«Конечно, это очень сложно. Она многому учится в моё отсутствие. Надеюсь, она не начнёт ползать за время моего отъезда. Она делает планку и качается вперед-назад. Думаю, скоро она начнет ползать.

Мне грустно, я хочу взять ее с собой, но это эгоистично. Думаю, для нее сейчас лучше быть дома. Не хочу лишать ее этого, пока она маленькая. Мы часто общаемся по FaceTime», — рассказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, свой последний матч перед декретом японка сыграла в сентябре 2022-го. В июле прошлого года она родила дочь Шай, а 1 января нынешнего года выиграла первый матч за 15 месяцев.

Наоми Осака с дочерью Шай

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Источник ABC News
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