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Украина. Первая лига
13 января 2024, 05:50 | Обновлено 13 января 2024, 06:26
98
0

БАГАЧАНСКИЙ: «В каких-то моментах не чувствовали друг друга на поле»

Осенью хавбек был одним из самых ярких исполнителей «Металлиста»

13 января 2024, 05:50 | Обновлено 13 января 2024, 06:26
98
0
БАГАЧАНСКИЙ: «В каких-то моментах не чувствовали друг друга на поле»
ФК Металлист. Максим Багачанский

Максим Багачанский был одним из самых ярких исполнителей «Металлиста» в осенней части сезона. Полузащитник подвел итоги 2023 и поделился ожиданиями от выступлений команды весной.

– Максим, как ты оценишь первую часть сезона? Сбылись ли твои ожидания как от себя, так и от команды в целом?

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что дают возможность нам заниматься любимым делом.

Для нас первая часть сезона была нелегкой, мы ждали другого результата, конечно. Хотели зайти в верхнюю часть таблицы. У нас сильно изменился состав и, возможно, мы где-то еще не успели сыграться, в каких-то моментах не чувствовали друг друга на поле. Уже в последних трех турах мы нашли свою игру и смогли набрать очки (две победы и ничья).

Не могу сказать, что команда играла плохо, где-то не хватило удачи, но это футбол. Многим нужно работать как индивидуально, так и в плане командной работы, поэтому нужно тренироваться и еще раз тренироваться!

– В прошлом сезоне ты поиграл в УПЛ. В какой лиге играть сложнее, по твоему мнению?

– Играть сложно в обеих лигах, но все же труднее в УПЛ. Там играть интереснее, команды другого уровня есть много игроков, которые выступают в сборной Украины. Больше тактического футбола, больше быстрых коллективов.

– Какую игру ты назвал бы самой успешной для себя за все время?

– Игру с «Динамо» в Киеве.

– С каким настроением и команда, и лично ты ушли в отпуск?

– Поскольку последние три игры прошли хорошо, то команда ушла отдыхать в хорошем настроении.

– Какие у тебя ожидания и цели на весеннюю часть чемпионата? Как оцениваешь соперников, с которыми придется играть?

– Хочется и нужно сыграть весной гораздо лучше, чем в осенней части чемпионата. Конечно, как всегда, соперников мы будем просматривать, анализировать и готовиться. Не могу сказать, как я их оцениваю, не смотрел их игры, не знаю, как они играют. Будем просматривать их с командой и готовиться к этим матчам.

– Где и как ты проводишь отпуск?

– Приехал к родным в Красноград. Отдыхаю, индивидуально тренируюсь в тренажерном зале (пока нет возможности заниматься на поле), поддерживаю форму и провожу время с родными.

– «Металлист» уже полтора года базируется в Ужгороде, твои родные и близкие в 1300 километрах от тебя… Как тебя встретили дома после приезда?

– Они меня очень долго ждали и встретили очень тепло.

– Как празднуешь Рождество и Новый год?

– Дома с родными.

– Смотришь ли футбол в отпуске?

– Конечно. Смотрю все топ-лиги, но в основном АПЛ. Поддерживаю своего земляка Михаила Мудрика. Иногда тоже могу просмотреть свои матчи.

– Ты вспомнил о Михаиле, твоем друге и звездном воспитаннике «Металлиста», который сейчас играет за английский «Челси». Как у него дела в Лондоне?

– Я с ним переписываюсь, интересуюсь, как он, как тренировка. Всё очень хорошо. Верю, что мы встретимся на поле и родном Краснограде.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Максим Багачанский
Источник ФК Металлист
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