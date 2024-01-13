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  4. Моуриньо получил 5 красных за 2 сезона. Ни у одного игрока лиги столько нет
Италия
13 января 2024, 05:17 | Обновлено 13 января 2024, 06:06
243
1

Моуриньо получил 5 красных за 2 сезона. Ни у одного игрока лиги столько нет

Главный тренер «Ромы» пропустит следующую встречу против «Милана»

13 января 2024, 05:17 | Обновлено 13 января 2024, 06:06
243
1
Моуриньо получил 5 красных за 2 сезона. Ни у одного игрока лиги столько нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на тренерском мостике команды ведет себя чересчур эмоционально.

7 января в матче с «Аталантой» наставник волков получил две желтых карточки и опять был удален.

Суммарно португальский специалист имеет уже 5 красных карточек за два сезона Серии А.

Интересно, что даже ни один из игроков в чемпионате Италии столько не получал.

Жозе Моуриньо вынужден пропустить следующую игру – 14 января в гостях против «Милана».

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Источник Sport.ua
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