Моуриньо получил 5 красных за 2 сезона. Ни у одного игрока лиги столько нет

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на тренерском мостике команды ведет себя чересчур эмоционально.

7 января в матче с «Аталантой» наставник волков получил две желтых карточки и опять был удален.

Суммарно португальский специалист имеет уже 5 красных карточек за два сезона Серии А.

Интересно, что даже ни один из игроков в чемпионате Италии столько не получал.

Жозе Моуриньо вынужден пропустить следующую игру – 14 января в гостях против «Милана».