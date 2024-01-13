Италия13 января 2024, 05:17 | Обновлено 13 января 2024, 06:06
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Моуриньо получил 5 красных за 2 сезона. Ни у одного игрока лиги столько нет
Главный тренер «Ромы» пропустит следующую встречу против «Милана»
13 января 2024, 05:17 | Обновлено 13 января 2024, 06:06
243
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на тренерском мостике команды ведет себя чересчур эмоционально.
7 января в матче с «Аталантой» наставник волков получил две желтых карточки и опять был удален.
Суммарно португальский специалист имеет уже 5 красных карточек за два сезона Серии А.
Интересно, что даже ни один из игроков в чемпионате Италии столько не получал.
Жозе Моуриньо вынужден пропустить следующую игру – 14 января в гостях против «Милана».
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