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  4. РЫБАК: «Работать в Металлисте с Горяиновым – одно удовольствие»
Украина. Первая лига
13 января 2024, 04:45 | Обновлено 13 января 2024, 05:49
45
0

РЫБАК: «Работать в Металлисте с Горяиновым – одно удовольствие»

Голкипер Металлиста стал серьезным усилением для команды Анищенко

13 января 2024, 04:45 | Обновлено 13 января 2024, 05:49
45
0
РЫБАК: «Работать в Металлисте с Горяиновым – одно удовольствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Рыбак

​Голкипер «Металлиста» Владислав Рыбак стал серьезным усилением для молодой команды Андрея Анищенко перед стартом текущего сезона. Игрок, получивший ценный опыт в УПЛ и еврокубках, выступая за «Днепр-1», придает спокойствие и надежность «Металлисту». 22-летний вратарь оценил свою и командную игру и рассказал об ожиданиях от будущего.

– Как ты проводишь отпуск, как отметил праздник?

– Рождество отпраздновали с девушкой и ее родителями, а на Новый год уехали в мой родной город. В начале отпуска я уже ездил на малую родину, и после долгого периода в Ужгороде, родные, как и всегда, очень ждали меня дома, мы соскучились один за другим. Когда мы увиделись, эмоции были очень яркими.

– Как оценишь первую часть сезона в контексте своей игры и выступлений команды?

– Не очень доволен своей игрой, знаю, что могу лучше, потому в отпуске работаю над собой. А что касается всей команды, то можно сказать так же: можем лучше! Почему-то нам не удавалось, что мы хотели и что давали нам тренеры. Хотя по игре мы выглядели очень хорошо, по-моему, и, пожалуй, ни в одном матче не играли как аутсайдеры. Поэтому я верю, что во второй половине мы покажем лучшие результаты, и наши болельщики будут довольны и поддержат нас!

– Как тебе работа с тренером вратарей «Металлиста» Александром Горяиновым?

– С Александром Сергеевичем работать одно удовольствие, тем более это легенда украинского футбола! У него очень интересные и продуктивные тренировки, а с ним всегда можно пообщаться на любую тему, он хороший человек и профессионал!

– Что можешь сказать о конкуренции среди голкиперов в «Металлисте»?

– В нашем вратарском коллективе очень хорошая атмосфера, всегда присутствуют шутки, но при этом все работают с концентрацией. Все ребята хорошо показывают себя на тренировках, поэтому расслабляться некогда. Конкуренция всегда должна быть, я считаю, что без нее нет роста.

– В прошлом сезоне ты играл в УПЛ за «Днепр-1». Еще раньше был опыт игры в первой лиге за «Олимпик», сейчас играешь в первой лиге за «Металлист». В каком дивизионе играть труднее?

– Скажу так, в каждой лиге играть тяжело, и везде есть свои нюансы. В УПЛ команды работают на несколько более высоких скоростях, тогда как в первой лиге больше борьбы, но показывать хороший футбол нужно и там, и там.

– Какой матч в этом сезоне ты назовешь наиболее удачным для себя?

– Трудно выделить один матч, я всегда анализирую все свои игры и беру из них только хорошее. Но не забываю и об ошибках, их тоже анализирую и стараюсь исправить. Пусть подписчики в Инстаграмме скажут, какой матч запомнился им больше всего.

– В матче с «Прикарпатье» ты отдал голевую на Евгения Рязанцева. Отрабатываете игру ногами на тренировках, или это получилось случайно?

– Конечно, отрабатываем, тренеры всегда просят искать свободные зоны и отрезать соперников, пока большинство из них на нашей половине поля. Так случилось и в том матче, с Женей мы постоянно договариваемся о таких уловках, и на этот раз у нас все получилось.

– Какие планы и задания на вторую часть сезона?

– Нам нужно побеждать в каждом матче и сохранить место в первой лиге, будем делать все возможное для этого!

– Знаешь ли что-нибудь о соперниках «Металлиста» во второй половине чемпионата?

– Почти со всеми командами пересекался на поле, знаю многих ребят, выступавших в группе Б, со многими играли вместе, поэтому я точно знаю, что это будет непросто. Все команды настроены очень серьезно.

– Напоследок скажи что-нибудь от себя болельщикам «Металлиста».

– Хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех наших болельщиков, которые поддерживают нас даже в трудные времена, для нас это важно, мы все видим и чувствуем. Вас очень не хватает на трибунах! Также хочу поблагодарить наших защитников, которые мужественно защищают нашу страну от подлых захватчиков! Знаю, что очень многие болельщики нашего клуба сейчас защищают Украину, мы вас очень уважаем и ждем живых и невредимых. Хочется услышать ваши голоса на трибунах! Слава Украине!

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Владислав Рыбак Андрей Анищенко Александр Горяинов
Источник ФК Металлист
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