ТЕПЛЯКОВ: «Конкуренция в Металлисте очень большая на всех позициях»
17-летний футболист поделился впечатлениями от дебютного сезона
17-летний Даниил Тепляков стал одним из игроков основной обоймы «Металлиста». Юный футболист проявил незаурядный универсализм и в течение сезона тренерский штаб использовал номинального центрального полузащитника на острие атаки. Даниил усердно отрабатывал доверие к себе и даже записал на свой счет два мяча. Даниил Тепляков поделился своими впечатлениями от дебютного сезона во взрослом футболе.
– Как и где ты проводил отпуск?
– Праздники, как всегда, встречаю со своей семьей дома.
– Как оцениваешь первую половину сезона и для «Металлиста», и для себя?
– Если говорить о команде, то считаю, что могли, конечно, показать лучший результат. Мы почти в каждой игре доминировали над своим соперником, но постоянно чего-то не хватало. Я уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас. Что же касается меня лично, то оцениваю выступление как неплохое, но я могу гораздо лучше.
– В начале сезона ты вынужденно играл центрального нападающего и тебе удавалось забивать, в том числе ты отличился отличным мячом в ворота «Агробизнеса». Затем ты вернулся в центр поля. Где тебе все-таки играть комфортнее?
– Комфортнее себя чувствую в центре поля, это более близкая позиция для меня.
– В средней линии Металлиста много игроков, что ты скажешь о конкуренции?
– Да, конкуренция очень большая в команде на всех позициях. В нашей команде в центре поля подобраны очень хорошие игроки, и у каждого есть свои лучшие качества.
– Как ты оценишь разницу между чемпионатом U19 и первой лигой во взрослом футболе?
– На самом деле очень отличается взрослый футбол от юношеского. Есть ощутимая разница в скорости принятия решений, на профессиональном уровне много борьбы, и к тому же во взрослом футболе нужно проявлять характер.
– Твой брат Никита тоже играет в Первой лиге, за ФСК «Мариуполь». Разочарован ли ты, что пока судьба разводит вас на футбольном поле и друг против друга вы никак не сыграете? Как известно, «Мариуполь» и весной будет в другой группе.
– Да, действительно немного разочарован этим фактом. Но есть надежда, что скоро мы все же сыграем на одном поле – за разные команды или за одну.
– Многие твои сверстники играют за юношеские сборные Украины. Попадание в ряды сборных можно считать твоей целью?
– Это можно назвать целью, которую я пытаюсь добиться. Много работаю, чтобы получить вызов в юношескую сборную Украины.
– В каких игровых компонентах, по твоему мнению, ты уже чувствуешь себя на высоком уровне во взрослом футболе, а какие еще нужно подтянуть?
– Стал взрослее футболистом, уже постепенно появляется уверенность, но не хватает в некоторых моментах хладнокровия.
– Поделишься своими целями на следующий год?
– Буду стараться добиваться большего, прогрессировать в футбольном плане и приносить еще больше побед команде.
– Чего хотел бы пожелать украинцам и, в частности, болельщикам «Металлиста»?
– Прежде всего, хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые защищают нас и дают возможность играть в футбол в такое непростое время. Болельщиков «Металлиста» также хочу поблагодарить за веру и поддержку, это очень важно для нас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пара провела уик-энд в Дубае
Нужно подтвердить выходом на Евро-2024