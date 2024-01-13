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Украина. Первая лига
13 января 2024, 03:19 | Обновлено 13 января 2024, 03:28
62
0

ТЕПЛЯКОВ: «Конкуренция в Металлисте очень большая на всех позициях»

17-летний футболист поделился впечатлениями от дебютного сезона

13 января 2024, 03:19 | Обновлено 13 января 2024, 03:28
62
0
ТЕПЛЯКОВ: «Конкуренция в Металлисте очень большая на всех позициях»
ФК Металлист Харьков. Даниил Тепляков

17-летний Даниил Тепляков стал одним из игроков основной обоймы «Металлиста». Юный футболист проявил незаурядный универсализм и в течение сезона тренерский штаб использовал номинального центрального полузащитника на острие атаки. Даниил усердно отрабатывал доверие к себе и даже записал на свой счет два мяча. Даниил Тепляков поделился своими впечатлениями от дебютного сезона во взрослом футболе.

– Как и где ты проводил отпуск?

– Праздники, как всегда, встречаю со своей семьей дома.

– Как оцениваешь первую половину сезона и для «Металлиста», и для себя?

– Если говорить о команде, то считаю, что могли, конечно, показать лучший результат. Мы почти в каждой игре доминировали над своим соперником, но постоянно чего-то не хватало. Я уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас. Что же касается меня лично, то оцениваю выступление как неплохое, но я могу гораздо лучше.

– В начале сезона ты вынужденно играл центрального нападающего и тебе удавалось забивать, в том числе ты отличился отличным мячом в ворота «Агробизнеса». Затем ты вернулся в центр поля. Где тебе все-таки играть комфортнее?

– Комфортнее себя чувствую в центре поля, это более близкая позиция для меня.

– В средней линии Металлиста много игроков, что ты скажешь о конкуренции?

– Да, конкуренция очень большая в команде на всех позициях. В нашей команде в центре поля подобраны очень хорошие игроки, и у каждого есть свои лучшие качества.

– Как ты оценишь разницу между чемпионатом U19 и первой лигой во взрослом футболе?

– На самом деле очень отличается взрослый футбол от юношеского. Есть ощутимая разница в скорости принятия решений, на профессиональном уровне много борьбы, и к тому же во взрослом футболе нужно проявлять характер.

– Твой брат Никита тоже играет в Первой лиге, за ФСК «Мариуполь». Разочарован ли ты, что пока судьба разводит вас на футбольном поле и друг против друга вы никак не сыграете? Как известно, «Мариуполь» и весной будет в другой группе.

– Да, действительно немного разочарован этим фактом. Но есть надежда, что скоро мы все же сыграем на одном поле – за разные команды или за одну.

– Многие твои сверстники играют за юношеские сборные Украины. Попадание в ряды сборных можно считать твоей целью?

– Это можно назвать целью, которую я пытаюсь добиться. Много работаю, чтобы получить вызов в юношескую сборную Украины.

– В каких игровых компонентах, по твоему мнению, ты уже чувствуешь себя на высоком уровне во взрослом футболе, а какие еще нужно подтянуть?

– Стал взрослее футболистом, уже постепенно появляется уверенность, но не хватает в некоторых моментах хладнокровия.

– Поделишься своими целями на следующий год?

– Буду стараться добиваться большего, прогрессировать в футбольном плане и приносить еще больше побед команде.

– Чего хотел бы пожелать украинцам и, в частности, болельщикам «Металлиста»?

– Прежде всего, хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые защищают нас и дают возможность играть в футбол в такое непростое время. Болельщиков «Металлиста» также хочу поблагодарить за веру и поддержку, это очень важно для нас.

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Источник ФК Металлист
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