Алена Остапенко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Аделаиде
13 января состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
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6-я сеяная соревнований Алена Остапенко сыграет против 15-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Время начала встречи – 09:30 по Киеву.
Это будет 8-й очный поединок между девушками. Счет 4:3 в пользу Остапенко.
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