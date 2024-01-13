Алена Остапенко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

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6-я сеяная соревнований Алена Остапенко сыграет против 15-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Время начала встречи – 09:30 по Киеву.

Это будет 8-й очный поединок между девушками. Счет 4:3 в пользу Остапенко.

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