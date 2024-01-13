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  4. Алена Остапенко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 января 2024, 03:05 |
25
0

Алена Остапенко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Аделаиде

13 января 2024, 03:05 |
25
0
Алена Остапенко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

13 января состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

6-я сеяная соревнований Алена Остапенко сыграет против 15-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Время начала встречи – 09:30 по Киеву.

Это будет 8-й очный поединок между девушками. Счет 4:3 в пользу Остапенко.

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Алена Остапенко Дарья Касаткина WTA Аделаида смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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