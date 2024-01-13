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Украина. Первая лига
13 января 2024, 02:30 | Обновлено 13 января 2024, 02:36
42
0

Металлист вышел из отпуска. Где будут проходить тренировки?

Футболисты проводят занятия под руководством Андрея Анищенко

13 января 2024, 02:30 | Обновлено 13 января 2024, 02:36
42
0
Металлист вышел из отпуска. Где будут проходить тренировки?
ФК Металлист Харьков

В четверг, 11 января, первая команда харьковского «Металлиста» вышла из отпуска и приступила к втягивающим тренировкам.

Часть футболистов проводит занятия в Харькове на полях Детско-юношеской футбольной школы «Металлист» под руководством главного тренера желто-синих Андрея Анищенко. Другая часть команды работает по индивидуальной программе и ждет присоединения к партнерам.

В таком режиме игроки будут работать в течение января, а с 1 февраля начнут учебно-тренировочные сборы, которые будет состоять из трех двухнедельных циклов.

В первом туре второго этапа Первой лиги подопечные Андрея Анищенко сыграют на выезде с «Кременем» из Кременчуга на Полтавщине. Базовая дата матча – 23 марта.

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Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Анищенко
Источник ФК Металлист
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