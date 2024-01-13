ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января

В субботу, 13 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Австралия – Индия

1.04 – 16.00 – 30.00

14:30 Челси – Фулхэм

1.66 – 4.46 – 5.29

19:30 Атлетик – Реал Сосьедад

2.07 – 3.50 – 4.06

19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити

5.24 – 4.37 – 1.68

22:00 Бетис – Гранада

1.68 – 4.22 – 5.50