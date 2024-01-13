Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января
Другие новости
13 января 2024, 02:28 |
27
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января

Важные события во всех видах спорта

13 января 2024, 02:28 |
27
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Австралия – Индия

Favbet 1.04 – 16.00 – 30.00

14:30 Челси – Фулхэм

Favbet 1.66 – 4.46 – 5.29

19:30 Атлетик – Реал Сосьедад

Favbet 2.07 – 3.50 – 4.06

19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити

Favbet 5.24 – 4.37 – 1.68

22:00 Бетис – Гранада

Favbet 1.68 – 4.22 – 5.50

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
Футбол | 12 января 2024, 11:44 19
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ

За какие заслуги этих специалистов приглашали в Украину – вопрос риторический…

Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы
Футбол | 12 января 2024, 23:40 0
Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы
Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы

Гитис Паулаускас официально присоединится к украинской команде на выходных

Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 12.01.2024, 18:22
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье
Футбол | 12.01.2024, 18:19
Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье
Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Биатлон | 12.01.2024, 16:48
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 6
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 31
Биатлон
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем