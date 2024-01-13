Другие новости13 января 2024, 02:28 |
27
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января
Важные события во всех видах спорта
13 января 2024, 02:28 |
27
0
В субботу, 13 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Австралия – Индия
14:30 Челси – Фулхэм
19:30 Атлетик – Реал Сосьедад
19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити
22:00 Бетис – Гранада
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2024, 11:44 19
За какие заслуги этих специалистов приглашали в Украину – вопрос риторический…
Футбол | 12 января 2024, 23:40 0
Гитис Паулаускас официально присоединится к украинской команде на выходных
Другие виды | 12.01.2024, 18:22
Футбол | 12.01.2024, 18:19
Биатлон | 12.01.2024, 16:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2024, 12:39 9
11.01.2024, 13:55 11
11.01.2024, 13:37 6
Футбол
11.01.2024, 16:51 31
11.01.2024, 19:51
11.01.2024, 08:20 8
11.01.2024, 15:02 4