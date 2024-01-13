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Украина. Первая лига
13 января 2024, 01:38 | Обновлено 13 января 2024, 02:32
83
0

РЯЗАНЦЕВ: «Будем стараться соответствовать эмблеме Металлиста»

В конце первой половины сезона Евгений Рязанцев стал лидером атаки клуба

13 января 2024, 01:38 | Обновлено 13 января 2024, 02:32
83
0
РЯЗАНЦЕВ: «Будем стараться соответствовать эмблеме Металлиста»
ФК Металлист. Евгений Рязанцев

В конце первой половины сезона 2023/24 Евгений Рязанцев стал лидером атаки харьковского «Металлиста».

21-летний футболист забил шикарный гол издалека в ворота Буковины, оформил победный дубль в ворота Прикарпатья, отправил мяч в сетку ворот Нивы Бузовой. Еще до того Евгений отличился в воротах Эпицентра.

Во время отпуска нападающий поделился общими впечатлениями от осенней части чемпионата и ожиданиями весенней.

– Евгений, ты стал самым результативным игроком «Металлиста» осенью, забив 5 мячей. Особо классно ты проявил себя перед отпуском. В чем секрет успеха?

– Самым результативным игроком я стал благодаря команде и работе над собой, но дальше нужно работать еще больше.

– Что тебе говорят Андрей Анищенко и другие тренеры после такого ударного для тебя отрезка?

– Говорят, что нужно продолжать играть в том же духе.

– Есть ли у тебя ощущение неприятности и недосказанности, что пауза в лиге произошла именно тогда, когда команда в общем-то и ты лично набрали обороты?

– Да, конечно. Мы потеряли много очков. Проиграли во многих матчах, которые по игре должны были выигрывать. И хотелось бы, чтобы приятная серия длилась как можно дольше.

– В этом чемпионате тебя использовали на многих позициях в атаке. Где тебе все же играть комфортнее всего?

– Я действительно сыграл на многих позициях, так что скажу так: удобнее всего мне играть там, где меня видит тренер и где он мне доверяет.

– Перед этим сезоном ты сменил номер, получив статусную «семерку». Какие твои ощущения в этой связи?

– Очень положительные эмоции, но нужно соответствовать такому номеру игрой на поле. Это я и стараюсь делать в каждом матче.

– Какие ожидания от второй части чемпионата? Что-то знаешь о соперниках, может с кем-то из их игроков знаком?

– Знаю многое, со многими футболистами уже встречались, но время идет и все меняется. Ожидания только положительные, хочется показывать свою игру и побеждать в каждом матче.

– Как и где ты проводишь отпуск? Какие дальнейшие планы?

– Большую часть отпуска провожу в Киеве с родными мне людьми. Готовлюсь к возобновлению сезона.

– Как родные тебя приняли дома после долгого периода в Ужгороде, где базируется и играет команда?

– Они были в восторге, потому что мы давно не виделись и очень скучали друг за другом.

– Напоследок: скажи что-нибудь от себя болельщикам «Металлиста».

– Хотел бы не сказать, а извиниться. За то, что не проснулись раньше и не показывали свою игру, очень долго не побеждали. Но мы очень благодарны им за поддержку и стараемся показывать лучшие результаты и соответствовать эмблеме клуба.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Евгений Рязанцев Нива Бузовая
Источник ФК Металлист
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