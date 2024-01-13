Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб ЮКСА определился с планами на зимнее межсезонье
Украина. Вторая лига
13 января 2024, 01:23 | Обновлено 13 января 2024, 01:27
83
0

Клуб ЮКСА определился с планами на зимнее межсезонье

На первом сборе команда Второй лиги сыграет спарринги с Нивой Б и Зарей U-19

13 января 2024, 01:23 | Обновлено 13 января 2024, 01:27
83
0
Клуб ЮКСА определился с планами на зимнее межсезонье
ФК ЮКСА

Клуб ЮКСА из Тарасовки, один из лидеров второй лиги, определился с планами на подготовку к весенней части сезона.

Отпуск крестоносцев завершится 4 февраля. Подготовка к весенней части сезона будет разбита на три этапа и продлится с 5 февраля по 15 марта. В первый день футболисты пройдут медосмотр, а также проведут первую совместную тренировку в 2024 году.

Первый тренировочный сбор крестоносцев, во время которого запланированы два контрольных матча, будет проведен с 5 по 16 февраля в Киеве. 14 февраля черно-белые проведут спарринг в Бузовой против местной «Нивы», а 16 февраля сыграют товарищеский матч с луганской «Зарей» U-19 в Счастливом.

Второй и третий этапы подготовки запланированы соответственно с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 15 марта. Спарринг-партнеры будут объявлены позже. Первый официальный поединок в 2024 году ЮКСА проведет на выезде против одесской Реал Фармы, базовая дата – 23 марта.

Осенью Второй лиги клуб ЮКСА завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав за 17 сыгранных матчей 40 очков. Впереди – Звягель (тоже 40 очков).

Турнирная таблица Второй лиги

По теме:
Металлист вышел из отпуска. Где будут проходить тренировки?
РЯЗАНЦЕВ: «Будем стараться соответствовать эмблеме Металлиста»
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс никогда не работал и не будет работать с арбитрами»
ЮКСА Тарасовка учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нива Бузовая Заря Луганск U-19 Заря Луганск
Источник ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Футбол | 12 января 2024, 18:28 8
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов

Пара провела уик-энд в Дубае

ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Футбол | 12 января 2024, 15:39 4
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения

Сегодня экс-футболисту «Динамо» исполнилось 39 лет

Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Футбол | 12.01.2024, 19:59
Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Футбол | 12.01.2024, 22:13
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Теннис | 12.01.2024, 07:23
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 6
Футбол
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
12.01.2024, 18:08
Футбол
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 7
Теннис
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
12.01.2024, 11:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем