Клуб ЮКСА определился с планами на зимнее межсезонье

Клуб ЮКСА из Тарасовки, один из лидеров второй лиги, определился с планами на подготовку к весенней части сезона.

Отпуск крестоносцев завершится 4 февраля. Подготовка к весенней части сезона будет разбита на три этапа и продлится с 5 февраля по 15 марта. В первый день футболисты пройдут медосмотр, а также проведут первую совместную тренировку в 2024 году.

Первый тренировочный сбор крестоносцев, во время которого запланированы два контрольных матча, будет проведен с 5 по 16 февраля в Киеве. 14 февраля черно-белые проведут спарринг в Бузовой против местной «Нивы», а 16 февраля сыграют товарищеский матч с луганской «Зарей» U-19 в Счастливом.

Второй и третий этапы подготовки запланированы соответственно с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 15 марта. Спарринг-партнеры будут объявлены позже. Первый официальный поединок в 2024 году ЮКСА проведет на выезде против одесской Реал Фармы, базовая дата – 23 марта.

Осенью Второй лиги клуб ЮКСА завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав за 17 сыгранных матчей 40 очков. Впереди – Звягель (тоже 40 очков).

Турнирная таблица Второй лиги