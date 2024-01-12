ДИГТЯРЬ: «Хочется попасть на Евро-2024 со сборной Украины U-17»

16-летний Кирилл Дигтярь является одним из ключевых игроков харьковского «Металлиста», а также носит капитанскую повязку в сборной Украины U-17, которая в марте сыграет в элит-раунде отбора на Евро-2024. Кирилл рассказал о впечатлениях от последних личных достижений, итогах первой половины сезона и ближайших планах.

– Как и где ты провел Рождество и Новый год?

– Рождество и Новый год отмечал с семьей за границей, уже вернулся домой.

– Во время отпуска ты был в Париже. Какие твои эмоции и от города и от стадиона Парк-де-Пренс? На Суперкубок Франции между ПСЖ и Тулузой 3 января случайно не попал?

– Впечатления очень положительные, понравился город и стадион. Очень хотелось попасть на какой-нибудь матч, но, к сожалению, мы уехали из Парижа еще до этой игры.

– Какие твои впечатления от первой части сезона и ожидания от второй?

– Хотели попасть в пятерку лучших, но не смогли, поэтому впечатления не очень положительные. Но если завершать первую часть сезона, то мы провели ее хорошо. Относительно ожиданий от второй части мы просто хотим побеждать в каждом матче, поэтому будем тщательно готовиться.

– Осенью ты немало поиграл за сборную Украины U-17, команда получила путевку в элит-раунд квалификацию на Евро-2024. Что думаешь о будущих соперниках – Греции, Швейцарии и Словакии?

– Я считаю, что группа максимально равная, нет ярко выраженного лидера. Будем готовиться к этим играм, очень хочется выйти на Евро и представлять Украину в такое непростое для нас время.

– Ты – капитан юношеской сборной Украины. Опиши эмоции, которые можно ощущать, когда выводишь сборную на поле с капитанской повязкой и представляешь страну в таком статусе.

– Это очень классные ощущения – представлять свою страну, еще и в статусе капитана. Но в то же время это сложно, потому что ты должен проявлять лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, ведь надо быть лидером повсюду.

– В клубе ты в большинстве своем играешь левого защитника, в сборной – центрального. На уровне ДЮФЛ ты в большинстве своем играл правого вингера. Сейчас уже можешь сказать, где тебе комфортнее всего?

– Я прислушиваюсь к нашим тренерам и руководству, они говорят, что мне лучше играть защитником. Да и самому мне удобнее играть в защите, а левым или центральным – мне без разницы.

– Какую игру в первой части сезона ты назвал бы лучшей для себя?

– В последней игре мы одержали очень важную победу над «Хустом», еще при дождливой погоде и на непростом поле. Плюс я отдал ассист и заработал пенальти, поэтому выберу эту игру.

– В конце ноября тебе исполнилось 16, в 15 ты и дебютировал в УПЛ, и стал игроком основы в Первой лиге. Можешь сказать, что ты в таком юном возрасте уже адаптировался к взрослому футболу?

– Сначала было тяжело, потому что ты играешь против взрослых, но с каждой игрой ты набираешься опыта и становится легче. Главное – не проигрывать физическую борьбу.

– Тренируемся сейчас индивидуально?

– Конечно. Тренируюсь, бегаю, хожу в зал. К тому же уже скоро начинаются втягивающие тренировки команды.

– Смотришь ли в отпуске футбол?

– Да, смотрю Лигу чемпионов (хотя сейчас в ней перерыв) и АПЛ. Слежу за «Челси» и «Арсеналом».

– Чего ожидаешь от себя и от команды в 2024 году?

– Что касается командных целей, то это – побеждать как можно чаще и в следующем чемпионате попасть в пятерку лучших в первом круге. Что касается меня, то хочу попасть на Евро с юношеской сборной и помогать «Металлисту» и сборной в каждом матче результативными действиями.